Fesztivál maratonnal vár a hosszúhétvégén a PLÁZS

forrás: Prím Online, 2019. augusztus 16. 08:57

A PLÁZS augusztus 16. és 20. között egy fesztiválnak is beillő programsorozattal várja a felüdülésre vágyókat. A nappali balatoni és medence parti lazulást éjszaka feneketlen bulizás váltja, az öt nap alatt itt is hőhullámként csap le a Balatoni Retro Láz, Fritz Kalkbrennerrel jön a Gold Beach Electric Fest, a We Love Balaton pedig Don Diabloval erősít.