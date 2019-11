Alapjaiban újítja meg a gazdaságot a dróntechnológia

Az ABB ügyfelek, politikusok és médiaképviselők részvételével megtartott avatóünnepségen, a svájci Badenben hivatalosan is megnyitotta új üzemét, amely mobilitási alkalmazásokhoz gyárt majd energiatároló rendszereket. Az energiatároló rendszereket vasúti járművekbe, e-buszokba/trolibuszokba és elektromos hajtású tehergépkocsikba építik be. Az új létesítmény fontos beruházásnak számít a gyártás helyszínéül szolgáló Svájcban, és többletértéket kínál a hazai és a külföldi mobilitási alkalmazások számára is.