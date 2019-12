Százféle innováció, egy közös szikra

forrás: Prím Online, 2019. december 8. 10:26

Az innovációk alapja minden esetben egy egyedi ötlet, megközelítés. Ahhoz azonban, hogy ez létrejöhessen, megfelelő körülményeket kell teremteni a fejlesztésekhez. A nyílt forráskódú, vállalati felhasználásra szánt szoftverek segítenek ennek a szilárd alapnak a létrehozásában: optimalizálják a költségeket és a folyamatokat, így a szakemberek több pénzt, időt és energiát fordíthatnak az igazán hasznos feladatokra és az újításokra. A SUSE ilyen háttértámogatással járul hozzá számos olyan eredeti innovációhoz, amelyek megváltoztathatják életünket.

Okosabb gyárak, okosabb világ

Javában zajlik a negyedik ipari forradalom és a digitalizáció: a különféle termékeket előállító gyárak egymással versengve igyekeznek kihasználni a legmodernebb technológiák előnyeit. Az élvonalba tartozik például a Knorr-Bremse, ahol vezetéstámogató és automata fékrendszereket gyártanak vasúti és haszonjárművekhez. Termékeik világszerte hozzájárulnak ahhoz, hogy a járművek nagyobb biztonsággal közlekedjenek, és kevesebb baleset történjen az utakon.

A vállalat üzemeiben több olyan berendezést is használnak még, amelyek nem képesek automatikusan gyűjteni az adatokat. Ezek élettartama 20-30 év is lehet, ezért nem tudják lecserélni őket egyik napról a másikra, ami azt jelenti, hogy a szakembereknek manuálisan kell ellenőrizniük a gépeket és felvezetni a megfigyeléseiket. Ezt a módszert váltották ki egy egyszerű, jól használható és költséghatékony alternatívával, amikor a Raspberry Pi és a SUSE Linux Enterprise Server for ARM rendszerek segítségével olyan IoT-platformot építettek ki, amely valós időben gyűjt adatokat a gyártóberendezésekről. Így gyorsabban el tudják hárítani az esetleges hibákat és fejleszthetik a karbantartási folyamatokat, illetve csökkenthetik a nem tervezett állásidőt, hatékonyabbá téve mindezzel a gyártási folyamatokat.





A SUSE által támogatott innovációkról szóló videó

A Bosch szintén a SUSE megoldásaira támaszkodva segíti az információk gyűjtését és megosztását. Az okosotthonokban, okosvárosokban, a közlekedésben és az iparban szinte minden eszköz összeköttetésben van egymással. A Bosch ehhez biztosít termékeket és szolgálatásokat, így ma már gyakorlatilag mindegyik üzletága az IoT-megoldásokról szól. Ehhez azonban az informatikai infrastruktúrának is igazodnia kell, hogy ki tudják használni az új technológiában rejlő előnyöket. Annak érdekében, hogy az új IoT-alapú szolgáltatásokat össze tudják kapcsolni a valós idejű adatokat biztosító üzleti alkalmazásokkal, megfelelő informatikai alapok kellenek.

A megvalósításhoz a vállalat az SAP HANA memóriában futó adatbázist veszi igénybe, ami a SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications és az IBM Power Systems rendszeren fut, és a SUSE Manager segíti a kezelést. A SUSE megoldásai tehát végső soron az IT-rendszer innovációs képességének fejlesztésében segítenek, hozzájárulva ezáltal a világunkat behálózó okosmegoldások elterjedéséhez.

A tudomány szolgálatában

A SUSE szoftverei gyakran dolgoznak izgalmas kutatások hátterében is. A NASA Ames Kutatóközpontban például nemrégiben helyezték üzembe az Aitken szuperszámítógépet, amelyen a SUSE nagy teljesítményű számítási feladatokhoz optimalizált operációs rendszere, a SUSE Linux Enterprise High Performance Computing fut. A szuperszámítógépet modellezési és szimulációs feladatokhoz használják, és első feladata az lesz, hogy a 2024-es Artemisz-program Holdraszállási folyamataihoz készítsen ilyen jellegű számításokat.

A Maine-i Egyetemen pedig többek között a klímaváltozás hatásainak feltérképezésénél nyújt támogatást a SUSE egyik megoldása. A vizsgálathoz nagy felbontású modelleket generálnak az óceánokról, ez pedig óriási mennyiségű tárhelyet emészt fel. Az intézménynél ezért bevezették a SUSE Enterprise Storage szoftveresen vezérelt tárolási rendszert, amellyel optimalizálták a tárolást. Ennek hatására a hatékonyság a tízszeresére nőtt a korábbi infrastruktúráéhoz képest, ami jelentősen megkönnyíti a kutatók munkáját, és csökkenti a költségeket.

Ugyanezt a rendszert a rákkutatásban is igénybe veszik, ahol az egyetem kutatói deep learning technológiát alkalmaznak a rákos daganatok észleléséhez. Ez szintén óriási tárkapacitást igényel: a kutatóknak néhány esetben olyan könyvtárakat is használniuk kell, amelyekben több mint kétmillió fájl szerepel. Egyes esetekben pedig a csapatok akár 20 terabyte-os fájlokkal dolgoznak. (Összehasonlításképpen: a Hubble űrteleszkóp által generált adatok mennyisége ennek a felét, 10 terabájtot tesz ki éves szinten.)

A rák elleni küzdelmet az Amerikai Rákkutatási Szövetség infrastruktúrájában is támogatják a SUSE szoftverei. A szervezet azon dolgozik, hogy biztonságos és hatékony módszereket dolgozzon ki a különféle típusú rákos megbetegedések megelőzésére, diagnosztizálására, kezelésére és gyógyítására. A szövetségnél a nyílt forráskódú megoldásokra alapozva minden eddiginél több pénzt tudnak megtakarítani az alkalmazások használata során, így több energiát és pénzt fordíthatnak életmentő célokra.