Érkeznek az okos szántóföldek és focipályák

forrás: Prím Online, 2020. január 15. 14:54

Ha az okos eszközök kerülnek szóba, akkor a legtöbb embernek elsőként az okos otthonok vagy autók, esetleg az okos üzemek jutnak eszükbe. Ez nyilván nem is véletlen, hiszen általában az ilyen rendszerek vannak szem előtt, viszont az is tény, az okos ökoszisztémák már megjelentek a növénytermesztésben is.

Soil Scout

A finn Soil Scout pedig az ilyen rendszerek egyik úttörője! A fiatal cég ugyanis kidolgozott egy olyan eljárást, amelynek alapját olyan vezeték nélküli adatátviteli technológiákat használó szenzorok alkotják, amiket akár két méteres mélységben is el lehet helyezni a talajban. Beépített akkumulátoruk 20 éves élettartamot szavatol, ezalatt pedig képesek arra, hogy rendszeres időközönként informálják központi egységüket a talaj nedvességtartalmáról, hőmérsékletéről és ásványi anyag tartalmáról. Egy saját fejlesztésű szoftver pedig kielemzi a kapott adatokat és a talajban termesztett növény fajtáját figyelembe véve, képes "megmondani", hogy pontosan mikor és mekkora mértékű öntözésre van szükség, illetve, hogy esetleg milyen adalékanyagokat kell eljuttatni a talajba.

A Soil Scout megoldásai pedig nem csak virágoskertekben, de komolyabb méretű szántóföldeken, mezőgazdasági művelés alatt álló területeken vagy akár futball- és golfpályákonis alkalmazhatóak. Magyarán így megszületnek az okos sportpályák, és szántóföldek, amelyeknél el lehet kerülni a túlöntözésből fakadó pazarlást, és a talaj tökéletes állapotban tartásával minden korábbinál nagyobb terméshozam - illetve sportpályák esetén jobb minőségű fűfelület - érhető el.

