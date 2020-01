Kétszáz millió forint értékű külpiaci megbízást kapott tavaly a QUADRON

forrás: Prím Online, 2020. január 29. 10:18

A tavalyi évben 200 millió forint értékben kötött szolgáltatási szerződést külföldön a magyar QUADRON Kibervédelmi Kft. A cég ezzel 2018-hoz képest megduplázta exportpiaci tevékenységének volumenét, a vállalkozás összárbevétele pedig megközelítette a 900 millió forintot, amely 20 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az IT-biztonsági tanácsadást nyújtó QUADRON Bahreinben, Kuvaitban, Ománban, Kenyában és Törökországban is jelen van, a cég jelenleg 10 külföldi ügyfelet szolgál ki és saját irodával is rendelkezik a Közel-Keleten.

Közel 900 millió forintos árbevételt elérve, 20 százalékkal megnövelte hazai és nemzetközi összesített árbevételét a tavaly alapításának éppen ötéves évfordulóját ünneplő, 100 százalékban magyar tulajdonú IT-biztonsági tanácsadó vállalat, a QUADRON Kibervédelmi Kft. A cég emellett export-szerződésállományát és külföldi ügyfeleinek számát is megduplázta 2019-ben. A cég így hazánk mellett már öt külpiacon is jelen van, hiszen Bahreinben, Kuvaitban, Ománban, Kenyában és Törökországban is rendelkezik ügyfelekkel. A QUADRON a külpiacokon a pénzügyi, kormányzati, egészségügyi, oktatási és telekommunikációs szektorban összesen 10 ügyfelet szolgál ki, a számukra nyújtott szolgáltatások volumene pedig tavaly elérte a 200 millió forintot, ami éppen duplája a 2018-as összegnek.

A QUADRON már több éve jelen van a Közel-Keleten, ahol folyamatos a cég expanziója: a tavalyi negyedik negyedévben a magyar cég többek között a Zubair Corporationnel, az egyik legnagyobb ománi cégcsoporttal kötött exkluzív stratégiai partnerségi megállapodást, illetve elnyert egy bahreini regionális megbízást is, melynek keretében Arab-öbölbeli telekommunikációs vállalatok IT-biztonsági felkészültségét méri majd fel első lépésként. A cég a tavalyi év végén egy fejlesztési programban is vett részt az Egyesült Államokban, az ott tanultakat pedig a tervek szerint idén már az amerikai piacra lépve tudja kamatoztatni.

„A tavalyi év kiemelten sikeres volt a QUADRON életében, hiszen fennállásunk ötéves évfordulóját mind a hazai, mind az exportpiacokon jelentős üzleti sikerekkel tudtunk ünnepelni. A cég célja az alapítástól kezdve a nemzetközi jelenlét, mely területen tavaly igazi áttörést sikerült elérnünk. Öt évvel ezelőtt egy hat fős csapatként kezdtük, mára harminc kollégát foglalkoztatunk, idén pedig további bővülést tervezünk a megbízásaink volumenét tekintve itthon és külföldön is, ezért folyamatosan bővítjük csapatunkat és keressük a tehetséges szakembereket” -– hangsúlyozta Gulyás Péter, a QUADRON Kibervédelmi Kft. ügyvezetője.