Unibet – online fogadás a minőség és a biztonság szolgálatában

forrás: Prím Online, 2020. január 29. 20:51

A máltai székhellyel rendelkező cég a Kindred csoporthoz tartozik, amely a világ egyik legnagyobb online szerencsejáték társasága. Az Unibet emellett számos csapatot és sporteseményt szponzorál, többek között Svédország két legnagyobb labdarúgó ligájának támogatójaként tartják számon. A játszani vágyók számára pedig versenyképes kezőbónuszt, 20 000 Ft-ot kínál a felhasználóknak, ami sportfogadásokra, kaszinó-, szerencse- és kártyajátékokra, valamint bingóra és lottóra egyaránt felhasználható.

A szolgáltató kiemelkedik az online sportfogadó irodák sorából felelősségteljes szemléletmódjával, valamint a szövetségi tagságaival. Az Unibet az Európai Játékok Szövetség (EGBA) és a Távoli Szerencsejáték Szövetség (RGA) tagja. Ezen felül tevékenységét az eCOGRA ellenőrzi és tanúsítja. A felelősségteljes játékélmény mellett pedig a játékfüggőket is támogatja különféle programjai révén.





A szolgáltató minőségi garanciáját számos díj is igazolja, a kiváló termékeiért és a felelősségteljes szerencsejáték proaktív megközelítéséért is díjazták már. Biztonság terén is kiemelkedik versenytársai közül. A szolgáltató bejelentkezést követően minden információt SSL technológiával titkosít. Ezt a tanúsítványt a Trustwave adja ki és hitelesíti.



A regisztrált felhasználóknak a hitelkártyájuk adatait titkosított formában csak egyszer kell elküldeniük az interneten az Unibetnek. Ezeket az adatokat titkosított formában aszolgáltató biztonságos rendszerében tárolják.

Ha a felhasználóknak mégis bármilyen problémájuk akadna az oldalon, 24 órás angol nyelvű ügyfélszolgálat áll rendelkezésükre, ezen felül pedig a társaság magyar nyelvű supportcsapata élő chaten és e-mailben is elérhető.

A fentiek tükrében kijelenthetjük, hogy az Unibet minőségi, magas színvonalú, és értékes bónuszokkal kecsegtető játékélményt kínál az online sportfogadás szerelmeseinek.