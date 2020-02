Civileket a Szigetre

Az idei évben is jelentkezhetnek a Szigetre azon civil szervezetek, melyek tevékenysége kapcsolódik a fesztivál Love Revolution filozófiájához és az erre épülő programok tematikájához. Az augusztus 5-11-ig tartó fesztiválra várják a szervezők a fiatalokat foglalkoztató témákban dolgozó, interaktív, többnyelvű programokkal szolgáló szervezetek jelentkezését. A civil Szigeten résztvevő szervezetek a saját tevékenységük megismertetésén túl a civilek közéleti szerepvállalásának fontosságára is felhívják a figyelmet.

Február 15-én lezárult a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés határideje, de azoknak sem kell csüggednie, akik erről idén lemaradtak, hiszen számukra is számos lehetőség adódik arra, hogy kiszámítható és versenyképes karrierbe kezdjenek. Az egyik legbiztosabb választás ma a fejlesztői pálya, hiszen óriási hiány mutatkozik itthon programozókból, az EU egészét nézve pedig közel 700 ezer betöltetlen állás várja az IT szakembereket. De milyen lépéseken keresztül építhet valaki sikeres karriert programozóként? – Erre a kérdésre próbál válaszolni Laczkó Gábor, a Braining Hub IT oktatási centrum vezetője.