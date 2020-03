130 álláshelyet kínál a MOL friss diplomásoknak

Elindult a jelentkezési időszak a MOL-csoport Growww elnevezésű, díjnyertes tehetséggondozó programjára, amely páratlan lehetőséget kínál a frissdiplomásoknak arra, hogy karrierjüket a régió egyik legnagyobb vállalatánál kezdjék el. A program segítségével a MOL az iparági szakemberek új generációjának támogatására törekszik: a résztvevők az egyik legösszetettebb iparágban szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat, így felkészülhetnek a komolyabb üzleti kihívásokra is.

Az informatikai biztonsági piac meghatározó magyar szállítójaként ismert Balasys bejelentette, hogy 2020. márciusától az IT menedzsment piac globális gyártójaként ismert Quest teljes portfóliójának disztribútora lett. Így a One Identity mellett, már a Quest teljes termékpalettáját is értéknövelt disztribútorként és megoldásszállítóként képviseli.