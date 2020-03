Disztribúciós megállapodást kötött a Balasys és a Quest

forrás: Prím Online, 2020. március 6. 10:45

Az informatikai biztonsági piac meghatározó magyar szállítójaként ismert Balasys bejelentette, hogy 2020. márciusától az IT menedzsment piac globális gyártójaként ismert Quest teljes portfóliójának disztribútora lett. Így a One Identity mellett, már a Quest teljes termékpalettáját is értéknövelt disztribútorként és megoldásszállítóként képviseli.

A Balasys az elmúlt időszakban dinamikus fejlődésen ment keresztül - mind árbevételét, mind létszámát tekintve háromszorosára nőtt a cég az elmúlt pár évben. A cég 2018 júliusa óta a legacy Balabit termékek mellett a One Identity jogosultság-kezelési (Identity Governance and Administration) és kiemelt hozzáférés-kezelési (Privileged Access Management) termékeit is forgalmazza. A portfólió bővítés nagy mértékben hozzájárult a bevétel növekedéshez, melyet a One Identity „Best New Ditributor” díjjal értékelt 2019-ben. A sikeres együttműködés alapozta meg a Quest portfólióval való bővítést.

A disztribúció lefedi a Quest teljes termékportfólióját, beleértve a Microsoft platform-menedzsment, az egységes végpontmenedzsment (Unified Endpoint Management) és az információ menedzsment termékeket egyaránt. A Balasys értéknövelt disztribútori jogosultságot szerzett, mely kiterjed a fenti termékekkel kapcsolatos tanácsadási, bevezetési, oktatási és támogatási szolgáltatásokra egyaránt. A cég közel 20 fős szolgáltatási csapattal támogatja viszonteladó partnereit és ügyfeleit.