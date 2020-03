Ötödször is think.BDPST

forrás: Prím Online, 2020. március 6. 18:05

Március 25–26-án a Millenáris Parkban kerül megrendezésre a kelet-közép-európai régió egyik legfontosabb innovációs fóruma, a think.BDPST nemzetközi konferencia, amelynek szakmai partnere a Külgazdasági és Külügyminisztérium, támogatója a Nemzetközi Visegrádi Alap és a Millenáris Nonprofit Kft., fővédnöke pedig Szijjártó Péter külügyminiszter. A rendezvényre, mint az elmúlt években, idén is a Visegrádi Együttműködésben részt vevő országok politikai, gazdasági és tudományos életének meghatározó szereplőit várják, a vendégország pedig Szingapúr lesz.

A jövő technológiái, a társadalmi innováció, az egészségügy és a közlekedés jövője, az ember-gép kölcsönhatásai, a digitalizáció, a különféle intelligens megoldások és az ezek által támasztott kihívások – csak néhány azon témák közül, amelyek már szóba kerültek az elmúlt négy év think.BDPST konferenciáin. A 2020-as esemény négy téma köré rendezve foglalkozik a jelenkor legfontosabb innovációs kihívásaival. „Az idei rendezvénnyel arra törekszünk, hogy kellő alapossággal mutassunk be olyan területeket, mint például az 5G, a környezetvédelem innovatív megoldásai, az energiadiplomácia kihívásai, vagy a bigtech-cégek szabályozásának jogi-gazdasági aspektusai” – fogalmazott Antall-Horváth Veronika, az Antall József Tudásközpont igazgatóhelyettese.

Idén is megrendezésre kerül a think.BDPST konferencia két állandó kísérőrendezvénye. A Young Leaders’ Forumon a jövő innovációs szakemberei, kutatói, feltalálói és döntéshozói neves szakértők bevonásával foglalkoznak olyan kérdésekkel, mint például a vízhiány társadalmi-gazdasági összefüggései, vagy a közösségi média véleményformáló szerepe a környezetvédelemmel, klímaváltozással kapcsolatos kérdésekben.

A think.BDPST másik kísérőrendezvénye a Start-up Expo, amelyen a régió ígéretes start-upjai mutathatják be legújabb innovációs megoldásaikat. Magyarországon egyedülálló módon, a rendezvény a deep-tech start-upjait mutatja be a vállalatokat a nemzetközi piacra segítő Hello Tomorrow Hungary és az Input Hungary szakmai támogatásával. Az ingyenesen látogatható rendezvényen nemcsak a kiállított eszközöket ismerhetik meg az érdeklődők, de izgalmas workshopok, és előadások is a program részét képezik, valamint a részt vevő start-upok egy pitch versenyen is részt vesznek.