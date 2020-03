Mobilfizetéssel is csökkenthető az ökológiai lábnyom

forrás: Prím Online, 2020. március 13. 11:45

Egyes elemzések szerint 6 500 milliárd forintra növekedhetett 2019-ben (a Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint 2018-ban megközelítette az 6 000 milliárd forintot) a magyarországi készpénzforgalom, amelynek eredményeként, az ebből eredő CO 2 e (karbon lábnyom) kibocsátás 2019-ben szakértők szerint elérte a 25 ezer - 30 ezer tonnát.

A Magyar Nemzeti Bank által közétett és a szakértői adatok ismeretében a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megvizsgálta azt, hogy a készpénzkímélő mobilfizetési megoldással 2019-ben mennyivel csökkent a CO 2 e kibocsátás, hogy a Társaság szolgáltatásai mennyire támogatják a környezeti fenntarthatóságot. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy 2019. évi 30 milliárd forintot meghaladó elektronikus mobilfizetési tranzakció a CO 2 e kibocsátást 129 tonnával csökkentette, akkor, ha a szolgáltatásokat készpénzzel vették volna igénybe az ügyfelek. A Társaság szolgáltatásait 2019-ben 37 millió alkalommal (tranzakció) vették igénybe, amely alapján megállapítható, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren nyújtott egy tranzakció 3,5 gramm CO 2 e-t váltott ki.

„Számunkra a környezettudatosság pont olyan fontos, mint az új készpénzkímélő lakossági kényelmi szolgáltatások bevezetése, ezért a 2020-ban azt a cél tűztük ki, hogy olyan fejlesztéseket indítunk el, amelyek a környezeti fenntarthatóságot támogatják. A környezetünkért a gyermekeink jövőéért a károsanyagot kibocsátóknak, a vállalatoknak kell a legtöbbet tenniük, még akkor is, ha egy-egy társaság kibocsátása nemzetközi szinten elenyészőnek tűnik" – nyilatkozta Veres Mihály a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója.”

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.