NAK TechLab – Az innovatív megoldások keresése nem állhat meg!

forrás: Prím Online, 2020. március 26. 15:24

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Design Terminal által tavaly indított NAK TechLab program a magyar mezőgazdaság digitális modernizációjára fókuszál. Újgenerációs startup vállalkozások segítségével olyan innovatív megoldásokat keres az agrárium kihívásaira, amelyek fellendítik és hatékonyabbá teszik azt, és amelyek segítségével Magyarország központi szerepet tölthet be az Európai Unión belül az agrárszektor fejlesztésének területén.

A NAK TechLab fő célja, hogy valós piaci problémákra találjon megoldást, erre jelentenek garanciát a szakmai partnerként szerepet vállaló nagyvállalatok. A működő megoldások a nagyvállalati infrastruktúrán keresztül képesek a leggyorsabban eljutni a gazdálkodókhoz, ezzel elősegítve a szektor modernizációját és a hatékonyság növelését.

A programhoz olyan cégek csatlakoztak, mint a Bonafarm Csoport, az Axiál Kft., a KITE Zrt., a Vodafone Magyarország Zrt., a Hungarna Kft. és a Tesco-Global Áruházak Zrt. A fejlesztéshez szükséges forrást Magyarország legnagyobb kockázati tőkét kezelő cége, a Hiventures Zrt. biztosította. Az együttműködések a startupok és a nagyvállalatok között már elindultak, segítve ezzel az új vállalkozások piacra jutását, illetve a technológiák szélesebb körben való terjedését.

A NAK TechLab inkubátor programjának zárásaként – a koronavírus-járványra tekintettel – a csapatok a Design Terminal által megszervezett és technológiailag lebonyolított első magyarországi virtuális Demo Day-én mutatták be megoldásaikat és a nagyvállalatokkal közösen indított együttműködési terveiket, Winkler Róbert – szintén virtuális – műsorvezetésével. Nyolc csapat, három zsűritag, egy moderátor és több száz érdeklődő csatlakozott egyszerre, térben egymástól távol, online platformokon.

A zsűriben Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Pistyur Veronika, a Bridge Budapest ügyvezetője és Moldován András, az AnimalSoft Kft. tulajdonosa és ügyvezetője tett fel kérdéseket a prezentáló csapatoknak. Az adás végére a digitális almamoly-csapdát fejlesztő SMAPP gyűjtötte be a legtöbb voksot a nézőktől. (Az eseményt itt és itt lehet visszanézni.)

Győrffy Balázs, a NAK elnöke az eseménnyel kapcsolatosan elmondta: „A NAK TechLab különböző programokon keresztül a jövőben is segíti az innovatív mezőgazdasági startupokat annak érdekében, hogy megtalálják helyüket a piacon, ezzel segítve a hazai agráriumot. Továbbá is várjuk azoknak az innovációban élenjáró nagyvállalatoknak a jelentkezését, amelyek kíváncsiak a különböző agrár-digitalizációs fejlesztésekre, startupperek ötleteire, és szívesen bekapcsolódnának a projektbe”.

„A NAK TechLab is lehetőséget ad a Bonafarm Csoportnak arra, hogy olyan új ötleteket ismerhessen meg, amelyeket a legmodernebb technológiai megoldások segítségével formáltak a vállalkozó szellemű, kreatív csapatok, cégek. Így új fejlesztési lehetőségekre hívják fel a napi termelésben dolgozó kollégák figyelmét, majd ezt követően a reálisnak tartott megoldások gyakorlati alkalmazhatóságát már közösen tekinthetik át. A program hozzájárul ahhoz, hogy a Bonafarm Csoport szakemberei felfigyeljenek a technológiai fejlődés adta egyes lehetőségekre és módot teremt arra is, hogy az ötletek reális gazdasági alkalmazhatóságát is értékeljük” – mondta a programról Ábrahám Péter, a Bonafarm Zrt. beszerzési és IT igazgatója.