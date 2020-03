Rekordidő alatt vezette be digitális ügyfélhívó rendszerét az MKB Bank

forrás: Prím Online, 2020. március 26. 09:06

A koronavírus-járvány miatt az MKB Bank működése során a megszokottnál is nagyobb figyelmet kap a személyes biztonság garantálása. A pénzintézet kevesebb mint egy hónap alatt – a magyar Linistry startuppal együttműködve – vezette be forgalmasabb fiókjaiban a digitális időpontfoglalást és sorban állást, amellyel hatékonyan csökkenthető az ügyféltérben, zárt helyen történő várakozási idő – mérsékelve ezzel is a fertőzésveszélyt.