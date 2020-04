Magyar startup hozza össze a termelőket a városi fogyasztókkal

forrás: Prím Online, 2020. április 1. 10:24

Tudta, hogy a magyarok több mint fele heti 3 ezer forintnál is kevesebbet költ zöldség- és gyümölcsfogyasztásra? Ez népegészségügyi szempontból is aggasztó adat. Ha azonban a magyar gazdák is kiaknáznák az internet adta lehetőségeket, jóval többen és többet is vásárolnánk tőlük, mint a szupermarketek polcairól.