Április 5-én indul a ROAD MOVIE GUIDE – Tillával

forrás: Prím Online, 2020. április 3. 19:35

Tavaly indult útjára a ROAD MOVIE sorozat, amely keretében a legnépszerűbb hazai előadók dalokkal és klipekkel mutatják be a számukra fontos városokat, tájakat. Az első öt dal mindegyike siker lett azóta. Ezekhez mind készült egy-egy önálló riportfilm is, amelyekben Tilla a zenekarokkal-előadókkal közösen mutatja be az érintett helyeket. A szobafogság idején itt az alkalom, hogy otthonunkból legalább virtuálisan körbejárjuk Magyarországot. A “ROAD MOVIE GUIDE Tillával” a Maradj Otthon! Fesztivál Facebook oldalán április 5-én 18 órakor a Bagossy Brothers Company-val indul és öt héten át vasárnaponként jelentkezik majd.

Augusztus 20-án a Margaret Island, a Balatont bemutató Házszám című dalával indult el a ROAD MOVIE sorozat. Azóta a Hiperkarma a Mecseket, Rúzsa Magdi Kishegyest, a Bagossy Brothers Company Gyergyószentmiklóst és Erdélyt, a Kelemen Kabátban pedig a Dunakanyart járta körbe, ismert és tehetséges rendezők kamerái kíséretében. Az elmúlt hónapokban Miki357, Pallag Péter, Rohonyi Gábor, Gráf Péter és Árpa Attila is készített már ROAD MOVIE klipet és várhatóan a sorozat idén is folytatódik.

A ROAD MOVIE sorozat csak átmenetileg pihen. „Több szerzővel, előadóval, filmesekkel már a megvalósítás fázisáig jutottunk, amikor le kellett állnunk. A tervezett dalok közül több már elkészült, néhol a forgatások is megkezdődtek, amint a körülmények engedik, folytatjuk.” – mondta el Ádám Kata, a ROAD MOVIE projekt vezetője.

A dalok és a klipek, az előadók és filmrendezők stílusában mutatják be a kiválasztott régiókat, ezt egészíti ki a ROAD MOVIE GUIDE filmsorozat, amely keretében Tilla a művészekkel közösen járja körbe és részletesebben is bemutatja ezeket a helyeket. „Az elmúlt félévben a ROAD MOVIE csapattal sok olyan helyen jártam, ahova magamtól nem jutottam volna el. Rúzsa Magdi, Bagossyék, a Hiperkarma, a Kelemen Kabátban és a Margaret Island a saját emlékei-élményei alapján sok-sok sztorival kísérve mutatták meg nekem és a velem utazó stábnak a számukra fontos, időnként rejtett, vagy titokzatos helyszíneket. Számomra nagy élményt adott ez a sok utazás, remélem, hogy a most otthon maradóknak sikerül ezt a filmekben is átadnunk” – mondta el Tilla, aki a zenészekhez, filmesekhez hasonlóan már várja a folytatást, az új dalokat, az új klipeket.

A ROAD MOVIE stáb számára dilemmát jelentett, hogy mely időpontban mutassák be az elkészült filmeket. „A szerzőkkel, előadókkal közösen nagyon sokat törtük a fejünket, hogy vajon megfelelő időpont-e a mostani, a ROAD MOVIE GUIDE bemutatásához. Végül közösen a publikálás mellett döntöttünk, két okból. Egyrészt biztosra vesszük, hogy most, amikor fontos, hogy mindenki otthon maradjon, a zenekarok-előadók követőinek jó érzés lesz egy-egy virtuális kirándulás. Hiszen olyan tájakra juthatunk el Tilláékkal, ahol sokan még nem jártak azelőtt, másrészt azt reméljük, hogy a rajongók bakancslistája olyan célokkal bővülhet, amelyek a veszélyhelyzet elmúltával könnyen felkereshetők lesznek.” - mondta el Lobenwein Norbert, a ROAD MOVIE producere.

A ROAD MOVIE GUIDE – Tillával április 5-én, vasárnap 18 órakor a Bagossy Brothers Company filmjével indul, a zenekar csatornája mellett a Maradj Otthon! Fesztivál Facebook oldalán lesz látható.

A Bagossy Brothers Company Visszajövök című klipje Erdélybe repíti a nézőket, mostanra közel 3 millióan látták a YouTube-on. “A dal születésénél nem konkrét dolgok voltak a fejemben, csupán emlékekre és érzésekre hagyatkoztam, olyanokra, amelyek az otthont jelentik számomra. A hazai tájat, a fenyőfákat, a tiszta levegőt, a hideget, ami furcsa módon a meleget is jelenti nekem, a barátokat és a családot helyeztem előtérbe.” - avatott be Bagossy Norbi, a zenekar énekese az írói folyamatokba. - “A dalban szerepet kapott a gyergyói iskolás kórus is, akiknek szájából ugyanaz a mondat szól, ami viszi előre a dalt is: ¨Visszajövök én egyszer még¨.”

Szombat este 7-kor a Maradj Otthon! Fesztivál Facebook oldalán a #MaradjOtthonChallenge keretében Tilla lesz a házigazda, élőben az otthonában „fogadja” a közönséget és válaszol kérdésekre.