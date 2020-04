Karrierváltás állami támogatással

forrás: Prím Online, 2020. április 8. 14:05

A gazdaságvédelmi akcióterv részeként tegnap bejelentett intézkedések célja a válság által kedvezőtlenül érintett szektorokban dolgozó munkavállalók gyors szakmai továbbképzése, vagy teljes átképzése. A jelenlegi információk szerint ezen képzések tandíjának 95 százalékát vissza nem térítendő formában biztosítja majd az állam, amely a képzés idejére kamatmentes felnőttképzési diákhitelt is folyósít.

A kormányzati intézkedésekre reagálva a PROGmasters többféle online képzéssel készül, amelyekre a mai napon elindította az előjelentkezést. Az IVSZ által auditált programozóiskola a teljes karrierváltást lehetővé tevő 6 hónapos programozó kurzus mellett, rövidebb idejű továbbképzéseket is elindít, így pár hetes, illetve néhány hónapos scrum master, manuális és automatizált tesztelő, IT-szervező, webfejlesztő, valamint product owner képzéseket is elérhetővé tesz. A programozóiskola a felvételi előtt állókat karrier-tanácsadással segíti az érdeklődésüknek és az igényeiknek leginkább megfelelő képzés azonosításában, míg végzett hallgatóit az elhelyezkedésben támogatja jelenleg 54 IT partnercége bevonásával. A felvételi feltételek képzésenként eltérőek, jellemzően azonban a soft skillek és a korábbi munkatapasztalat számítanak, illetve egyes esetekben a nyelvtudás, ugyanakkor programozói alapképzettség egyik képzéshez sem szükséges.

„A mostani helyzet egyedülálló lehetőséget kínál a munkavállalók digitális átképzésére, ami azért is szükséges, mert 2030-ra a jelenlegi munkakörök 52 százaléka lesz automatizálható a jelenleg már ismert technológiákkal. Ezért annak, aki szeretné megőrizni a munkaerőpiaci versenyképességét és hosszú távú karrierre vágyik, az államilag támogatott képzések révén az IT szakemberré válás egy kiváló lehetőség” - mondja Filep Szabolcs, a PROGmasters alapítója és vezetője. „Ráadásul mivel számos szektorban még csak most kezdik felismerni az IT szerepét, a jövőben tovább nő a munkaerő-piaci igény ezekre a szakemberekre. A fintech-forradalom után a szoftverek a mezőgazdaságot is kezdik megreformálni és hatékonyabbá tenni, ám az ipar különböző területein, sőt, a politikában is még nagyobb szerep jut majd a szoftvereknek” - teszi hozzá a PROGmasters vezetője.