A JYSK új logisztikai központot épít Magyarországon

Számos kék konténer már a helyszínen van a Budapest szomszédságában lévő Ecseren, ahol az elosztóraktár felépül. Hamarosan hatalmas markológépek kezdik el kiásni az 560.000 négyzetméteres alapot.

A JYSK új központi elosztóraktárral jobb kiszolgálást érünk el, és gyorsabban eljuttatjuk termékeinket vásárlóinknak számos közép európai országba.

“Bár a koronavírus helyzet nagy hatással van a JYSK-re is, de még ilyen helyzetben is fontos, hogy a jövőbe fektessünk. Mikor újra rendbe jönnek a dolgok, az embereknek továbbra is szükségük lesz ágyakra, paplanokra és párnákra, valamint egyéb, az otthon számára nélkülözhetetlen termékekre. Ehhez szükségünk lesz egy erős logisztikai háttérre, amit az új elosztóraktárunk Ecseren fog biztosítani.” - nyilatkozza Allan K. Kjærgaard, a JYSK logisztikai ügyvezető alelnöke.

Az új központi elosztóraktár épületegyüttes két magasraktárral, áruátvevő, és árukiadó rampákkal

Közelebb a vásárlókhoz és az áruházakhoz



Az új központi elosztóraktár épületegyüttes – mely két magasraktár épületet, áruátvevő, és árukiadó rampákat, valamint irodaépületet is magába foglal – összesen 143.000 négyzetméteres területet foglalnak el. A magasraktárakban 205.000 paletta árunak lesz hely.

“Az új magyarországi logisztikai raktárból sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudjuk szállítani az árut közvetlenül a vásárlóink otthonaiba, és több száz JYSK áruházunkba. Valójában évi 4,5 millió kilométer közúti teherfuvarozást tervezünk megspórolni, így megkíméljük a környezetünket, és mi is kedvezőbb ajánlatokat tudunk nyújtani vásárlóinknak.” - folytatja Allan K. Kjærgaard.

Az új ecseri logisztikai központ várhatóan 2022 közepére készül el. Miután működésbe lendül az új elosztóraktár, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia JYSK vásárlóit, és JYSK áruházait fogja kiszolgálni.