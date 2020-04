Tehetségápolási program hallgatóknak koronavírus idején

forrás: Prím Online, 2020. április 15. 18:22

A BME felismerte a hallgatók elméleti tudása mellett a gyakorlatban szerzett tapasztalatok szükségét, és ez az igény hívta életre 4 évvel ezelőtt az egyetem-ipar együttműködési programot, a PARIPÁ-t. A DXC Technology idén harmadik alkalommal csatlakozik a programhoz, mert fontosnak tartja, hogy a hallgatók az egyetemről kikerülve rendelkezzenek az ipar által igényelt kompetenciákkal.

A DXC Technology most egy online meetup keretében mutatkozott be a hallgatóknak, a beszélgetést dr. Simon Vilmos docens moderálta, a hallgatók pedig chatüzenetek formájában tehették fel kérdéseiket. „A DXC Technology célja, hogy felkarolja a tehetséges fiatalokat és a tanulmányaik során megszerzett szakmai tudásukat segítse továbbfejlődni az ipar által igényelt kompetenciákkal, soft skillekkel. Fontos megtanulniuk, hogy hogyan kell kommunikálni, előadni az eredményeiket, hogyan kell csapatban, határidőre dolgozni, projektet menedzselni” – mondta Tóth Mária a DXC szoftverfejlesztési igazgatója. A program elején Vékássy Bence a DXC ügyfélkapcsolati igazgatója és Aczél Boldizsár alkalmazásfejlesztési vezető arról beszélt, hogy ők maguk is végzős egyetemistaként léptek be a DXC elődvállalatába (Hewlett Packard Enterprise), és bár azóta sok változás történt, még ma is élményt és kihívást látnak az itt végzett munkában. „A DXC-n belül csapatunk szoftverfejlesztéssel foglalkozik, ügyelve arra, hogy mindig a legmodernebb, legelőremutatóbb technológiákat és módszertanokat alkalmazzuk. Azt szoktuk mondani, hogy mi olyanok vagyunk, mint a cápák, ha nem úszunk, akkor meghalunk” - mondta Tóth Mária.

A DXC úgy látja, hogy az egyetemisták számára motiváló, ha az egyetemen megszerzett tudás fontosságát és alkalmazhatóságát céges körülmények között is megtapasztalhatják, ehhez pedig bepillantást kell engedni a cég életébe. Ez alkalommal csak online történhetett a bemutatkozás, de a résztvevők magas száma visszaigazolta ennek hallgatói igényét és létjogosultságát. Az DXC célja, hogy a PARIPA program keretében náluk dolgozó diákokat megtartsa, ahogy a korábban mentorált Rudokász Tamás is már alkalmazásban van, a csapat teljes értékű tagja lett a programnak köszönhetően. A következő PARIPA évfolyamban csatlakozó mentorált Makara László immár a program második félévét tölti a cégnél. „Kedvezőek a tapasztalataink a két korábbi programmal kapcsolatban, természetes, hogy idén is csatlakozunk, hiszen mára szilárd és aktív együttműködés alakult ki az egyetemmel. Most a program indulása egy kicsit másféle lehetőséget ad önmagunk virtuális térben történő bemutatására, de bízunk benne, hogy hamarosan személyesen is megismerhetjük a hozzánk jelentkező mentoráltakat. Fontos célunk, hogy bekapcsoljuk a tehetséges fiatalokat az általunk kezdeményezett technológiai-innovációs feladatokba” – mondta Czibók Zoltán, a DXC Technology ügyvezetője.

Dr. Simon Vilmos, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék tanszékvezető-helyettese, a program igazgatója elmondta, hogy a PARIPA programba bevont partnercégek és a hallgatók is elégedettek a három féléves közös kutatás nyújtotta lehetőségekkel. „A fennálló veszélyhelyzet kihívások elé állítja a PARIPA program résztvevőit is, de eddig a céges és egyetemi témavezetőink is kiválóan alkalmazkodtak a hallgatóikkal a távkonzultációs megoldásokhoz, így egy témát sem kell szüneteltetni a 15-ből, mindegyikben hétről hétre születnek az új értékes K+F eredmények. A hallgatók továbbra is önállóan oldanak meg szakmai kihívásokat (persze a témavezetők szakmai felügyelete alatt), ami majd a jövőbeli karrierjük és érvényesülések szempontjából kulcsfontosságú lesz. Az ÖNKÉP Műhely keretében zajló soft skill képzések sem szünetelnek, örvendetes módon a hallgatókból komoly érdeklődést és interaktivitást váltanak ki az online előadások is, nem vette el a kedvüket, lelkesedésüket a személyes találkozás hiánya” – mondta a program igazgatója.

A PARIPA harmadik évfolyamán tizenöt hallgató kutat nyolc céges partner témáján (Ericsson, NISZ Zrt, Cloudera, BHE Bonn Hungary, Vodafone, DXC Technology, Bosch, IBM Budapest Lab).