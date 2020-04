Harminc százalékkal gyorsíthatja a gyártási folyamatokat egy magyar-osztrák konzorcium fejlesztése

forrás: Prím Online, 2020. április 17. 14:06

A koronavírus miatt számos gazdasági szektort érint a kényszerleállás, többek között számos gyártócéget is. Ezeknek a vállalatoknak a nehéz időszak egyben lehetőséget is jelent arra, hogy felkészüljenek a jövő kihívásaira és digitalizációval kovácsoljanak technológiai tőkét a válságot követő fellendülés időszakában. Ilyen ipari megoldáson dolgozik egy magyar-osztrák tudományos-ipari konzorcium: az ErgonoCloud nevű projekt keretében. Százezer eurós támogatással fejlesztenek olyan innovatív eszközt, amelynek köszönhetően 30 százalékkal gyorsabb és radikálisan hatékonyabb lesz a gyártás, miközben elkerülhetők lesznek a munkahelyi balesetek.

Világszerte számos iparág él át most nehézségeket: míg a turizmust és vendéglátást ideiglenesen megbénította, a gyógyszeripari kutatásokat fellendítette, egyes gyártó szegmenseket – pl. az autóipart — pedig időlegesen hibernálta. De mit tehet egy cég, ha gyártási folyamatainak leállítására vagy lassítására kényszerül? A válság időszakát fejlesztésre használhatja és olyan digitalizációs megoldásokba fektethet, amelyek a válságot követő fellendülés során versenyelőnyt jelenthetnek majd.

Ilyen csúcstechnológiás megoldás fejlesztésén dolgozik egy magyar-osztrák konzorcium, az ErgonoCloud, az Európai Unió CloudiFacturing innovációs programjának keretében. A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK), a ViveLab Ergo Kft. és az osztrák In-Vision Gmbh által alapított konzorcium 12 hónap alatt olyan technológiát fejleszt, amely a gyártási feladatok ergonómiáját javítja, így teszi hatékonyabbá a termelést és segíti a munkavállalók kiegyensúlyozottságát, egészségmegőrzését. A projekt keretében kifejlesztett egyedülálló technológia számos cég számára nyújthat segítséget a jövőben gyártási folyamataik hatékonyságának növeléséhez és a munkakörülmények javításához.

A gyártásergonómia a digitalizáció egyik kulcsa

Az ErgonoCloud a ViveLab már működő megoldását fejleszti tovább, amely a gyártási folyamatok optimalizálásával, a veszteség csökkentésével és a minőség javításával növeli a termelés hatékonyságát. Mindezt úgy éri el, hogy meghatározza a munkavállalók számára, hogy a gyártási eljárás során hogyan helyezkedjenek el egymáshoz képest a különböző gépek, munkaeszközök mellett, illetve a folyamatban résztvevő emberek milyen testtartással, milyen mozdulatokat végezzenek munkájuk során. A gyártási és minőségbiztosítási folyamatok digitális modellezése és alapos, nemzetközi szabványok szerinti kiértékelése úgy történik, hogy szenzorokkal felszerelt ruhák gyűjtenek adatokat, amelyek alapján elemezhető a munkavállalók által végzett mozgás és a munkafolyamat hatékonysága.

Az adatelemzést az iASK végzi

A nemzetközi konzorcium tagjaként a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) feladata a már rendelkezésre álló, valamint a mérés során rögzített adatok elemzése. „Intézetünk filozófiájának egyik sarköve, hogy mélyen hiszünk a tudományágak összefogásának fontosságában, a terepmunkára épülő kutató-fejlesztő-innovációs tevékenységben, mert a műszaki, a természet és humán tudományok együtt kimunkált eredményei vezethetnek el a társadalmilag is fontos innovációkhoz, az igazi fenntarthatósághoz. A hagyományos értelmezési keretek már nem nyújtanak elégséges támpontokat. Világunk összetetté vált, “komplex” lett. A folyamatok olykor szédületesen gyorsak, egymásnak ellentmondóak, és egyre gyakrabban torkollnak szinte kibogozhatatlan konfliktusokba. Több tudományterületen is aktív kutatóintézetként nagyon fontosnak tartjuk, hogy ilyen magas hozzáadott értékű innovációs programokban vegyünk részt, széles kutatói kapacitásainkat pedig gyakorlati megoldások fejlesztésében is kamatoztassuk. Kezdeményezőnek, innovatívnak és kreatívnak kell lennünk! Ne féljünk kilépni gondolkodásunk megszokott kényelmi zónáiból!” – hangsúlyozta Miszlivetz Ferenc professzor, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének főigazgatója

Mivel ezt a technológiát eddig főleg az alacsonyabb hozzáadott értékű - például összeszereléssel foglalkozó – gyártóüzemeknél használták, az ErgonoCloud projekt egyik fő jelentősége, hogy a fejlesztést a magasabb hozzáadott értékű gyártófolyamatokra is ki tudják majd terjeszteni. Emellett egy felhőalapú szoftver is készül: a tervek szerint minden munkaállomást tablettel szerelnek majd fel, az operátorok pedig az ezen futó szoftverre kapják az instrukciókat arról, hogy hogyan végezzék hatékonyabban a munkájukat.

Százezer eurós támogatással fejleszthetnek

Az Európai Bizottság által finanszírozott CloudiFacturing program keretében a konzorcium százezer eurós támogatást nyert el a fejlesztés megvalósítására. A forrást a német Fraunhofer Intézet kezeli, amely közreműködő és projekteket összefogó szervezetként is részt vesz a fejlesztésben. Magyarországon a projektet az innomine Group Kft. karolta fel és terjesztette be támogatásra – hazai részről ők ellenőrzik a források megfelelő felhasználását és a munkafolyamatok eredményességét.

„A projekt egy év alatt valósul majd meg, ennek keretében kerül sor egy Ipar 4.0 termék kifejlesztésére. Egy piacképes terméket várunk, amelyet végül értékesíteni is lehet. Nagyon bizakodóak vagyunk, ez a technológia ugyanis hatalmas áttörést biztosít az iparnak: 30 százalékkal gyorsabb lesz a gyártás, kevesebb lesz a selejt, elkerülhetők lesznek a munkahelyi balesetek, és a betanítás, valamint a betegség miatti munkaerőpótlás is felgyorsul.” – részletezi Vicze Gábor, az innomine Group Kft ügyvezetője.