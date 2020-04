Karanténos szuperkoncert a Vodafone támogatásával!

forrás: Prím Online, 2020. április 18. 11:00

A Global Citizen nevű jótékonysági mozgalom és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) együttműködésével megvalósuló One World: Together at Home című jótékonysági koncerten 20 olyan globális márka mutatkozhat be, akik tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárulnak a koronavírus elleni küzdelemhez.