Rádiós pályázatokról döntött a Médiatanács

Közel hatvanan pályáztak az infokommunikációs szolgáltató Invitech jubileumi, tizedik alkalommal kiírt InnoMax Díjára. A nonprofit szervezetek részére meghirdetett innovációs pályázaton önkéntes tűzoltókat segítő riasztórendszer, internetes jelnyelvoktatási program, hátrányos helyzetű gyermekeknek készített online oktató társasjáték, vagy éppen akadálymentesített digitális vizsgáztató felület is volt a díjazottak között. Habár az átadóünnepség a koronavírus-járvány következtében most csak az online térben valósulhatott meg, ez is rávilágított, hogy a civil szférában tevékenykedő szervezetek számára is kiemelten fontos az infokommunikációs megoldások alkalmazása.