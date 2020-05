Újabb két rész érhető el a Jaguar Racing videós podcastjából

A kritikusok által is elismert háborús drámasorozat második évada 2020. május 17-én hajózik ki egész Közép és Kelet-Európába, az Epic Drama csatornára. A sorozatban, amelyet Wolfgang Petersen 1981-ben bemutatott kultikus mozifilmjének, a Das Boot folytatásának tartanak, központi szerepet kapott a Fantomszál csodálatos főszereplője, Vicky Krieps, de ismét élvezhetjük a Trónok harcából közismertté vált Tom Wlaschiha alakítását is. A sorozatba újonnan köszönt be a King Kong és a Penge sztárja, Thomas Kretschmann, valamint a Casino Royale-ból Clemens Schick.