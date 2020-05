A home office-ban is továbbképzik magukat IT területen a dolgozók

forrás: Prím Online, 2020. május 16. 16:34

Versenyképes fizetést, biztos jövőt ígértek eddig is az IT szakmák, azonban most úgy tűnik még nagyobb lesz a kereslet és minden eddiginél többen fognak képzésre jelentkezni. Ezt pedig csak tovább segíti a május 1-jétől elérhető kamatmentes, szabad felhasználású Diákhitel Plusz is. Önfejlesztés, továbbtanulás, versenyképes szakma vagy éppen a vírus miatt gyors pályamódosítás, az IT egy olyan terület, amelybe megéri befektetni.

Az online oktatásra való átállásról és annak sikerességéről Herczeg Rudolfot, a Ruander oktatóközpont vezetőjét kérdeztük, aki elárulta azt is, hogy a jelenlegi helyzetben sajnos nagyon sok szakma került válsághelyzetbe, az itt dolgozó emberek pedig szeretnének elsajátítani olyan kompetenciákat, amelyek segítségével akár a továbbiakban home office-ban is tudnának dolgozni.

Mit gondol, mire fognak leginkább jelentkezni a válság miatt pályamódosításra kényszerülők? Melyek a legnépszerűbb IT tanfolyamok?



A munkaerő-piacon jelenleg a programozói és/vagy webes végzettséggel, gyakorlattal rendelkező munkavállalókra van kiemelkedően magas kereslet. Ezt a hiányt igyekszünk jelenleg kiszolgálni a Szoftverfejlesztő OKJ, Programozás alapjai, Python, Visual C#, Webfejlesztő, Webdesigner tanfolyamok tantermi és távoktatási formában történő indításával. A másik képzési irány az informatika területén a rendszergazda képzés, itt a résztvevők a hálózatok kiépítésével, telepítésével és üzemeltetésével ismerkednek meg. OKJ vonatkozásban az Informatikai rendszerüzemeltető képzés fedi le ezeket a feladatokat. Haladó felhasználói szinten megjelennek az Excel adatelemző lehetőségei, valamint adatbázis-kezelői kompetenciák például az SQL ismeretek. Az említett szakmák, végzettségek a viszonylag magas juttatások miatt is vonzzák az érdeklődőket.

Hogyan készülnek a várhatóan nagy érdeklődésre?

A jelenlegi helyzetben, most az a legfontosabb, hogy mindenkinek segítsünk, aki pályamódosítást tervez, vagy éppen az IT területén szeretne még nagyobb tudást szerezni. Folyamatosan fejlesztjük és módosítjuk a képzési programjaink tematikáját, alkalmazkodva a változó piaci igényekhez. Az informatika egy dinamikusan bővülő terület, amivel kényelmesen tud bárki, akár online is dolgozni.

Jelenleg online oktatás zajlik Önöknél is, mik a visszajelzések? Mennyire sikeresek ezek a tanfolyamok?

A jelenlegi helyzethez alkalmazkodva, március közepétől elindítottuk az online képzéseket, amely a résztvevők körében nagyon sikeres. Így a későbbiekben tervezzük a tantermi képzések mellett az online képzések folyamatos indítását is, így nemcsak a budapesti és Pest megyei érdeklődőket, hanem az ország teljes területén élőket el tudjuk érni. A veszélyhelyzet miatt sajnos nagyon sok szakma került válsághelyzetbe, az itt dolgozó emberek szeretnének elsajátítani olyan kompetenciákat, amelyek segítségével akár a továbbiakban home office-ban is tudnának dolgozni, erre a legjobb megoldást az IT szakmák biztosítják.

Az IT szakmákat tartják az egyik legbiztosabb, legversenyképesebb szakmának Magyarországon és külföldön is. Tapasztalatai alapján, akik itthon végzik el a tanfolyamot itthon is helyezkednek el vagy inkább külföldre mennek?

Az OKJ végzettségek esetén lehetőség van az Európai Unió területén elfogadott EUROPASS kiegészítő bizonyítvány igénylésére. A Ruander Szakmai Vizsgaközpontban vizsgázók 60-70%-a igényli ezt a kiegészítő bizonyítványt angol és német nyelven. Ezeknek a vizsgázóknak megközelítőleg fele kacsingat a külföldi munkavállalás felé, hiszen az IT munkavállalók nagy része külföldön is keresett, illetve sokan dolgoznak Magyarországról külföldre, akár egy multinacionális cég alvállalkozójaként is kiemelt jövedelemért. Azoknál a képzéseknél, amelyeknél tanúsítvány szerezhető, lehetőség van angol nyelvű okirat kiállítására is, amellyel a külföldi piacon tudják igazolni a résztvevők az elsajátított kompetenciákat. A tanúsítvánnyal befejeződő képzések esetén lehetőség van az angol nyelvű tanúsítványok kiadására, amellyel a külföldi piacon tudják igazolni a résztvevők az elsajátított kompetenciákat. A külföldi és hazai állásinterjúkon résztvevőktől pozitív visszajelzéseket kaptunk az elsajátított ismeretek gyakorlati hasznosításáról.

Egyre több nő választ IT végzettséget. Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatai, milyenek a jelentkezési arányok?

Az IT szakmák területén a nők elfogadása az elmúlt évek folyamán pozitív irányban változott. A haladó felhasználói programok esetében például Excel haladó, Power Query, Power Pivot, Power BI a résztvevők 75%-a nő. A programozói és hálózati képzések esetében a nők jelentkezési aránya körülbelül 20%, de ez az érték évről évre javuló tendenciát mutat. növekszik. A webfejlesztők, webdesignerek között már magasabb 40%-os a női jelentkezők aránya. Az viszont nagyon jó hír, hogy a képzésekre jelentkező hölgyek között nagyon alacsony 5%-os a lemorzsolódás.