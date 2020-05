Első tapasztalatok az online nyelvvizsgákról

E-világ ROVAT TOVÁBBI HÍREI

Már a hazai boltokban is elérhető a Galaxy A41 okostelefon Magyarországra érkezik a Samsung Galaxy A sorozatának következő tagja, a Galaxy A41 okostelefon. Az olyan, iparági szinten is meghatározó funkciókkal, mint a lenyűgöző Infinity-U kijelző, a három hátlapi kamera és a hosszú üzemidőt biztosító akkumulátor, az A41 izgalmas audiovizuális élményeket nyújt. A készülék május 22-től a hazai üzletekben is megvásárolható.

Kutatás: az enyhítés után is velünk marad a távmunka Óvatosan állnak hozzá a magyar cégek az irodáik újranyitásához, a vezetők többsége hosszútávon is be akarja építeni a járványhelyzet alatt bevezetett, és azóta bevált távmunka megoldásokat – derült ki a felhő alapú szolgáltatások közvetítésével foglalkozó Kvazar.cloud friss villámkutatásából. Az országosan több mint 500 viszonteladó partnert kiszolgáló cég által gyűjtött visszajelzések alapján a vezetők többsége úgy véli, hogy egyes eszközöket a veszélyhelyzet után is megtartanak, és több munkakört továbbra is távmunkában töltenek majd be.

MKB Bank: COVID-19 hivatkozással is érkeznek adathalász levelek A különleges egészségügyi helyzet miatt az elmúlt időszakban jelentősen növekedett az online vásárlások és az elektronikusan beadott utalások száma. Sajnálatos módon mindez az adathalászat erősödését is magával hozta, hiszen a csalók gyakran a COVID-19 tárggyal vagy hivatkozással próbálnak – telefonon, SMS-ben, e-mailben – ellopni bankkártyaadatokat és internetbanki belépőkódokat.

Koronavírus leküzdése országhatárok nélkül A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Zrt., a hazai Enterprise Europe Network (EEN) konzorciumvezetője az elsők között csatlakozott a „Care & Industry together against CORONA” elnevezésű platformhoz. Az oldal az egészségügy nemzetközi megsegítésére jött létre, célja, hogy országhatárok nélkül összehozza a koronavírus elleni küzdelmet támogató szolgáltatásokat és termékeket kínáló cégeket valamint az innovatív megoldásokat kereső egészségügyi intézményeket. A koronavírus-válság globális kezelésében magyar innovációk is szerepet vállalhatnak.