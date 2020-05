Saját készítésű maszkokról játékosan és tudományosan

forrás: Prím Online, 2020. május 27. 18:33

A COVID-19 járvány terjedésének megállításában mindenkinek meghatározó szerepe van, felelős magatartással, odafigyeléssel, a korlátozó intézkedések és a higiénés szabályok betartásával mindannyian tehetünk a pandémia megfékezéséért. Ennek egyik eszköze a maszk viselése, amely egy olyan megelőző intézkedés, ami korlátozhatja bizonyos légzőszervi vírusos betegségek, köztük a COVID-19 terjedését is.

A maszk használatának népszerűsítésére a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a Családbarát Magyarországgal, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társasággal és a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületével közösen kampányt indított, melyben a kreatív, egyedi, vagy akár vicces házilag készült maszkokat bemutató legjobb fotók díjakban részesülnek.

A Családbarát Magyarország Facebook oldalon indult a „Maszkra fel!“ elnevezésű kampány, ahol a jelentkezők saját készítésű maszkjaikat bemutató fotókkal pályázhatnak. A program@csbm.hu e-mail-címre 2020. június 5. 15.00 óráig beérkezett fotók közül a három legtöbb lájkot kapó kép gazdája értékes ajándékokat nyerhet.

A pályázathoz csatlakozott a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ is. A COVID-19 járvány hazai és nemzetközi szakirodalma alapján szakértőink a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társasággal közösen monitorozzák a maszkkal kapcsolatos információkat, amelyek a http://memt.hu/nektar/ oldalon érhetők el már a kampány ideje alatt is. A Családbarát Magyarország Facebook oldalon megjelenő, maszkviseléshez kapcsolódó posztok szakmai hátterét is ez a két szervezet biztosítja.