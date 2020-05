Mobilitással segítette a Europcar a koronavírus elleni küzdelmet

forrás: Prím Online, 2020. május 30. 15:52

A Europcar Autókölcsönző számára fontos, hogy hozzájáruljon és megkönnyítse az emberek mobilitását. Ezért az elmúlt időszakban a rendelkezésre álló eszközeivel olyan szervezetek munkáját támogatta és folyamatosan támogatja, mint a Magyar Élelmiszerbank, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint az Etesd a dokit! kezdeményezés. Továbbá segítette a United Way Magyarország, OtthON- Iskolát minden otthonba! programját, valamint asztali számítógépeket ajánlott fel egy borsod megyei település iskolájának, ezzel megkönnyítve a diákok és a tanárok munkáját.

A Europcar Autókölcsönző a koronavírus-járvány ideje alatt az átmenetileg felszabadult kapacitásait arra fordította, hogy olyan szervezeteket támogasson, akiknek a munkájára még inkább szükség van ebben a nehéz időszakban. A tatabányai iroda a munkatársai a Magyar Vöröskereszten keresztül 2 hétig naponta 280 adag étel kiszállításában vettek részt. Győrben a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben 164 csomagot juttattak el rászoruló családokhoz. Az Etesd a dokit! civil kezdeményezés csapatának szintén két hétig segített a vállalat, itt napi 150-200 adag melegételt és 700 egészségügyi csomagot kézbesítettek a frontvonalban dolgozóknak. Emellett a cég folyamatosan kapcsolatban áll a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, ahol szintén az adományok eljuttatásában vesz részt: ha egy szervezetnek nehézséget jelent eljönni egy élelmiszeradományért a budapesti központba, a Europcar mindent megtesz azért, hogy leszállítsa a rakományt a nélkülözőknek.

Az egészségügy területén közvetlenül is segítő kezet nyújtott a vállalat. Három kocsit ajánlott fel a Semmelweis Egyetem vezetésével végzett H-UNCOVER országos, reprezentatív vizsgálat elvégzéséhez, amelynek célja az volt, hogy pontos képet kapjunk a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról, dinamikájáról. A két hét alatt közel 18000 tesztet végeztek el a kutatásban résztvevő szakemberek.

„Nem volt számunkra kérdés, hogy tennünk kell valamit ebben a nehéz helyzetben. Adott volt, hogy az autóinkkal a szállításban tudjuk segíteni a szervezetek és alapítványok munkáját. Szerencsére nagyon rövid időn belül el tudtuk kezdeni a közös munkát. Ehhez természetesen az is kellett, hogy a munkatársaink ilyen nyitottak legyenek és idejüket és energiájukat nem sajnálva vállalták, hogy csatlakoznak a kezdeményezéseinkhez” – nyilatkozta a témában Trungel Viktória, a Europcar Magyarország marketing vezetője. „Külön öröm volt számunkra, hogy néhány gyerkőc tanulásának megkönnyítéséhez is hozzá tudtunk járulni. Tíz darab asztali számítógépet ajánlottunk fel Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Molnár Mózes Általános Iskola karosi intézményének. Továbbá a United Way Magyarország OtthON- Iskolát minden otthonba! program keretén belül mi juttattuk el az adományozott számítógépek egy részét az otthonokba” – tette hozzá a szakember.

„United Way Magyarország a világ egyik legnagyobb, magánadományokból fenntartott non-profit szervezete. A koronavírus miatt kialakult vészhelyzetben is legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy közösségi összefogással minden tőlünk telhetőt megtegyünk a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáért. A civil együttműködés keretén belül az otthON program segítségével számítógépeket adományozunk iskoláknak, olyan gyermekek számára, akik enélkül a támogatás nélkül kimaradnának az oktatásból. Nagyon örülünk, hogy a Europcar autói és önkéntes kollégái hozzájárultak ahhoz, hogy 36 intézménybe 245 gépet juttassunk az ország különböző pontjaira, mint például Pécs, Sárvár, Győr, Sopron, Hegykő, Mindszentgodisa és Kaposvár. Hálásak vagyunk azért, hogy a legfontosabb kapcsolódási pont a céljainkban azonos: ott segíteni, ahol a legnagyobb szükség van rá.” - mondta el a témához kapcsolódóan Adriány Kincső, a United Way Magyarország ügyvezetője.

Ezen felül a vállalat indított egy saját „Segíts, hogy segíthessünk!” programot is, ahol a megadott településeken, a cég munkatársai vállalták, hogy bevásárolnak azok számára, akik valamilyen okból kifolyólag nem mehetnek utcára.