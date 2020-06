A Fujitsu bemutatja kulcsrakész PRIMEFLEX for VMware vSAN integrált rendszerét

forrás: Prím Online, 2020. június 10. 20:24

A Fujitsu napokban bemutatott előkonfigurált adatközponti célgépe egyszerűsíti a VMware-alapú hiperkonvergens IT-infrastruktúrák (HCI) teljes életciklusának kezelését. A Fujitsu PRIMEFLEX for VMware vSAN továbbfejlesztett funkciói a VMware-alapú hiperkonvergens infrastruktúrák bevezetését, üzemeltetését, skálázását és karbantartását egyaránt észszerűsítik. A célgép szorosabb interakciót tesz lehetővé a VMware szoftvere és a Fujitsu adatközponti hardverkomponensei között.

A napjaink legdinamikusabb digitális szolgálatásait támogató, következő generációs adatközpontok a digitális átalakulásban alapvető szerepet játszó agilis, rugalmas és költséghatékony hiperkonvergens infrastruktúrákra épülnek. Egy nemrég elvégzett elemzői felmérés* is megerősítette, hogy a legjobban teljesítő IT-részlegek 83%-a növelni kívánja HCI-beruházásait a következő két évben. Az adatközpontjaikat modernizáló és átalakító szervezetek azonban kihívásokkal szembesülnek a HCI-környezetek megtervezése, beszerzése, integrálása és karbantartása terén. A Fujitsu PRIMEFLEX integrált rendszerei a kockázatok enyhítésével és a kapcsolódó költségek kézben tartásával felgyorsítják a HCI- és hibrid IT-környezetek bevezetését.

Az új Fujitsu PRIMEFLEX for VMware vSAN célgép a Fujitsu kiterjedt HCI-rendszerkínálatának legújabb tagja. Az egyedi ügyféligényekhez igazítható megoldás alacsony kockázati szint mellett biztosít gyors rendszerbevezetést. Teljes körűen optimalizált, előtesztelt rendszer beágyazott szoftverlicenccel. A jövőbiztos virtuális infrastruktúra alapját képező integrált rendszer számítási és adattárolási erőforrásai az igényekhez igazodva bővíthetők – akár 64 szervernode-ig.

A megoldás a VMware benchmark-teszteken rendszeresen kimagasló eredményeket elérő x86-os Fujitsu PRIMERGY szerverekkel dolgozik, és biztosítja a hiperkonvergens infrastruktúra feladatainak végrehajtásához szükséges magas szintű rendelkezésre állást és teljesítményt. Ilyen feladat lehet az általános virtualizáció, a virtuális asztali infrastruktúra kialakítása, a big data és az analitikai projektek, a távoli és fiókirodák működése, az edge számítástechnika, vagy akár bizonyos kritikus alkalmazások, pl. az SAP HANA támogatása. Az irodai és irodán kívüli rendszerekhez egységes platformot nyújtó PRIMEFLEX for VMware vSAN egyszerűsíti a hibrid IT-t, és egységes működési élményt kínál – a feladatok felhők közötti gyors és egyszerű mozgatásának képességével anélkül, hogy ehhez át kellene tervezni az alkalmazásokat. A PRIMEFLEX for VMware vSAN kényelmes lehetőséget biztosít a helyben telepített felhőszerű infrastruktúrák kialakítására a VMware Cloud Foundation segítségével, és zökkenőmentes migrálást tesz lehetővé a felhőbe.

Egyszerűsített életciklus-kezelés a rendszerbevezetéstől a karbantartásig

Az adminisztráció minimumra szorítása és a működési hatékonyság növelése érdekében a PRIMEFLEX for VMware vSAN rendszer a VMware vCenter felügyeleti megoldásával szorosan integrált Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM) szoftvert futtatja. Az automatikus felügyeleti funkciókkal a teljes hardver- és szoftverkészlet egy felhasználói felületről felügyelhető. Így a rendszerkonfiguráció is hibatűrő és konzisztens lehet, és megfelelhet a szabályoknak, csökkentve ezzel az adminisztráció költségeit. A még stresszmentesebb működés érdekében a Fujitsu globális szolgáltatóközpontjai 7x24 órás egykapus támogatást nyújtanak az összes szoftver- és hardverkomponenshez.

„A VMware és a Fujitsu szorosan együttműködnek a kritikus környezetek hiperkonvergens infrastruktúráinak minél gyorsabb, tömeges bevezetésén. Az új megoldás képes felgyorsítani az induló bevezetést, és idővel az életciklus-kezelést és a támogatást is egyszerűsíti. A hibrid felhő egészére kiterjedő, egységes működési modellel segítünk közös ügyfeleinknek modernizálni adatközpontjaikat” – nyilatkozta Lee Caswell, a VMware marketing-alelnöke.

„Gyorsul a hiperkonvergens infrastruktúrák terjedése, és a szervezetek egységes szemlélettel szeretnék üzemeltetni a hibrid IT-környezeteket. Ügyfeleink egyszerűséget, gyorsaságot és hatékonyságot várnak el az előintegrált rendszerektől. A VMware-rel szoros együttműködésben vezettük be az új, kulcsrakész PRIMEFLEX for VMware vSAN rendszert, amely egyszerű módszert kínál a VMware HCI bevezetésére és üzemeltetésére, és olyan erős partnerkapcsolat gyümölcse, amelynek előnyeit már ma is több száz közös ügyfél élvezi” – tette hozzá Christian Leutner, a Fujitsu európai termékértékesítési vezetője.

Annak érdekében, hogy maximális döntési szabadságot nyújtson az ügyfeleknek a VMware-alapú hiperkonvergens infrastruktúrák bevezetése terén, a Fujitsu továbbra is biztosítani fogja a vSAN ReadyNodes megoldásokat is. Ezek a validált és VMware által hitelesített szerverkonfigurációk előtelepített szoftverekkel támogatják a rendszer további testre szabását.

Ár és piaci bevezetés

A PRIMEFLEX for VMware vSAN integrált rendszer 2020 júniusától rendelhető közvetlenül a Fujitsutól és viszonteladó partnereitől, konfigurációtól függő áron.

_______________

* „The Hybrid IT Platform Imperative: Building a solid systems foundation for digital transformation” – a Freeform Dynamics és a Fujitsu közös kutatási jelentése. http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=52aed9e3-a571-4f8d-90ff-85cd6ed18aad