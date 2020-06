Elkészült a Magyar Telekom 2019-es Fenntarthatósági Jelentése

forrás: Prím Online, 2020. június 11. 13:17

A digitalizáció számos ponton segít jobbá tenni a világot, ugyanakkor a technológia fejlesztése és üzemeltetése energiaigényes folyamat. Épp ezért számít figyelemreméltó eredménynek, hogy a társaság működése tavaly már ötödik éve karbonsemleges volt: növelte energiahatékonyságát, modernizálta hálózatát és adatközpontjait, valamint növelte a hibrid és az elektromos autók arányát a céges gépkocsiflottában. A Telekom számos infrastruktúrájának energiaellátását napenergia használatával oldja meg, illetve működése során előnyben részesíti a fenntartható infokommunikációs termékeket és szolgáltatásokat, továbbá a magyarországi elektromos energia-felhasználását 100%-ban megújuló energiaforrásból vásárolja, a fosszilis energiafelhasználásból származó kibocsátását pedig zöldprojektek támogatásával semlegesíti.

A Telekom az elmúlt három évben a saját termelésű zöldenergia-mennyiség növelése érdekében napelemrendszert telepített Budapesten és Szegeden, ami lehetőséget adott arra, hogy munkatársi körben elinduljon a közösségi napelem projekt. A vállalat a programba 2019-ben ügyfeleit is bekapcsolta: az ExtraNet Zöld 1 GB adatbővítő szolgáltatást választó mintegy 80 000 ügyfél folyamatosan online nyomon követheti az általa támogatott napelemrendszer termelését.

A vállalat belső működésében is mindent megtesz azért, hogy csökkentse a környezetre káros anyagok kibocsátását. Már a koronavírust megelőző időszakban is bevett gyakorlat volt a távmunka, mely kölcsönös előnyökkel jár mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról nézve. 2019-ben 169 161 távmunkás napot regisztráltak, ezzel a munkavállalók közel 6 millió km utat és 30 évnyi utazási időt spóroltak meg. Emellett tavaly egy újabb lépést tett a vállalat, kimondták, hogy fokozatosan kivonják az egyszer használatos műanyagokat mindennapi működésükből, épületeikből. A Plastic Free Telekom program célja, hogy 2020 végéig 80%-kal csökkentse a PET mennyiségét, nullára csökkentse az egyszer használatos műanyagok arányát, és kiváltsa a jelenleg beszállítói által a működésbe csatornázott polisztirolt.

A Telekom a fenntarthatóság társadalmi vetületei mellett is elkötelezett, így aktívan szerepet vállal különböző társadalmi csoportok digitális edukációjában, melynek révén hozzájárulunk ahhoz, hogy minél többen élhessenek a digitális megoldások által megnyitott lehetőségekkel. A Legyélteis! MOST generációs program keretében tavaly kilenc város középiskoláiban közel 70 alkalommal valósult meg személyre szabott foglalkozás mintegy 1500 fő részvételével, melyek során diákok tanították az idősebb generáció tagjait a digitális élet vívmányainak használatára. Bár a fiatalabb korosztály jobban eligazodik az online platformokon, a kifejezetten őket célzó internetes fenyegetések elleni fellépést is szorgalmazta a társaság, többek között kereskedelmi kommunikációjuk során is felszólaltak az internetes zaklatás, az álhírek vagy a magánszféra megsértése ellen.

A Magyar Telekom vezetői és munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy nyitott, befogadó és biztonságos munkahelyet teremtsenek mindenki számára. Az esélyegyenlőség és a diszkriminációmentes vállalati kultúra iránti elköteleződésük részeként létrehozták az első magyar nyelvű, „Tudattalan előítéletek tudatosítása” című online tananyagot, amelyet nemcsak a munkatársak számára tettek elérhetővé, hanem azzal, hogy szabad felhasználású tananyagként publikálták weboldalukon, további szervezeteket is támogatnak a diszkrimináció visszaszorításáért tett erőfeszítésben.

A fenntartható digitális megoldások révén a technológia társadalmi és üzleti célok, valamint a környezet védelmének szolgálatába is állítható – a Magyar Telekom Csoport ezt felismerve folyamatosan dolgozik innovatív újítások bevezetésén. A technológiai sikerek között szerepel, hogy tavaly júliusban a társaság Magyarországon elsőként mutatott be valós körülmények között működő 5G hálózatot, valamint országszerte 15 városban közel 30 okosváros megoldást üzemeltet. Tavaly a vállalat árbevételének összesen 35%-a származott fenntarthatóság felé mutató termékből és szolgáltatásból.

A Magyar Telekom Csoport fenntarthatósági törekvéseit több nemzetközi felelős befektetői szervezet is elismerte. A vállalat 2019-ben is megtartotta pozícióját az FTSE4Good indexcsalád tagjaként, mely értékelés a társaságot a szektor legjobban teljesítő felső 1%-ba sorolta. Emellett kiemelkedő az ISS ESG felelős befektetői értékelés is, amely a szektor három legjobban teljesítő vállalata közé sorolta a Csoportot „B” Prime minősítéssel. Ezek az értékelések különösen fontosak, hiszen a Magyar Telekom szabad részvényeinek 45%-a felelős befektetők kezében van.