Nemzetközi sikert ért el a HSN Lab csapata

forrás: Prím Online, 2020. június 11. 09:39

Az Amerikai Kereskedelmi Minisztériumhoz (Department of Commerce) tartozó Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST - National Institute of Standards and Technology) 2017-ben indított egy versenysorozatot, “Agilis robotika ipari alkalmazásokhoz” (ARIAC - Agile Robotics for Industrial Automation Competition) néven. A verseny 2018 óta pénzdíjas, az idei összdíjazás 17.500 dollár volt.

A verseny célja az ipari robotrendszerek agilitásának fokozása, azzal a céllal, hogy az automatizált üzemek hatékonyabban, nagyobb termelékenységgel és autonómiával működjenek, és kevesebb időt és figyelmet igényeljenek az üzem dolgozóitól. Cél például az, hogy a robotok autonóm módon észleljék a gyártási folyamat hibáit, automatikusan helyreálljanak ezekből a hibákból, mindemellett pedig érzékeljék a környezetüket, és feladatokat végezzenek olyan alkatrészekkel is, amelyek nem előre megadott helyen vannak.

A megvalósított ipari környezet a ROS (Robot Operating System) GEAR (Gazebo Environment for Agile Robotics) szimulátor által biztosított interfészen keresztül volt programozható. Ezen az interfészén keresztül a csapatok hozzáférhettek a különböző aktuátorokhoz (beavatkozókhoz), szenzor információkhoz, illetve képesek voltak rendszerüzeneteket küldeni és fogadni. Egy 15 szabadsági fokkal és két karral rendelkező robotnak kellett különböző alkatrészeket pakolnia egy futószalagról, ládákból, polcokról, vagy önvezető járművekről (AGV-k). A csapatokra volt bízva, hogy a rendelkezésre álló szenzorok széles skálájából milyen és mennyi szenzort helyeznek el a környezeten belül. A döntőben 15 előre nem ismert feladatot kellett minél gyorsabban és pontosabban végrehajtani: beérkező megrendeléseket kellett kiszolgálni különböző alkatrészek összekészítésével és elküldésével. A versenyfeladatok különféle, előre nem ismert kihívásokat tartogattak, mint például: véletlen meghibásodások, dinamikusan változó megrendelések, magas prioritású, később érkező módosítások, hibás vagy elégtelen számú alkatrész, az alkatrészek véletlen leejtése a robot megfogójából, szenzorok időszakos kiesése. A pontozás a pontosság és gyorsaság mellett figyelembe vette az alkalmazott szenzorok összköltségét, valamint szigorúan büntette, ha a robot véletlenül nekiütközött a csarnokon belül mozgó személyek valamelyikének.

A HSN Lab csapata 2018 óta vesz részt a versenysorozatban. A három év során minden alkalommal sikerült a döntőbe kerülni, ott 2018-ban a 6., 2019-ben pedig az 5. helyet szerezve meg. Idén, 2020-ban pedig a csapat az első helyen végzett!

De érdemes pár szót szólni a többi dobogósról is. A második helyen végzett Team Sirius a Denbar Robotics csapata, mely a volt NASA asztronauta, Dan Barry cége. 2018-ban és 2019-ben ők nyerték a fődíjat. Idén a dobogó harmadik helyén a tavalyi második helyezett, a Rutgers University RuBot nevű csapata végzett.

A verseny győzteseként a HSN Lab csapata meghívást kapott az eredetileg Bostonba tervezett, de a vírushelyzet miatt virtuálissá alakított IEEE/ASME AIM 2020 (International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics) konferenciára, illetve az Elsevier RCIM (Robotics and Computer-Integrated Manufacturing) nevű folyóiratának Agile Robotics for Industrial Applications című különszámába.