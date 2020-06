Felpöröghetnek a hazai LEGO robotversenyek

forrás: Prím Online, 2020. június 15. 14:09

Önálló régióként került fel a FIRST LEGO League versenytérképére Magyarország, az idei versenyszezonban már a HelloWorld Egyesület felel a robotversenyek hazai szervezéséért.

A LEGO Education a HelloWorld Oktatás és Fejlesztés Egyesületet bízta meg a magyarországi FIRST LEGO League (röviden: FLL) versenyek szervezésével, ezzel a világ legnagyobb robotversenyének országszintű felügyelete hazai felügyelet alá került. Ezzel a lépéssel Magyarország - a szintén globális WRO-hoz hasonlóan - különálló régióként került be a 2020/2021-es versenykiírásba, amely a korábbiaknál nagyobb mozgásteret ad a hazai FLL közösség számára, a csapatok pedig ezzel a változással immár direkt módon juthatnak a globális döntőbe, a FIRST LEGO League amerikai világfesztiváljára.

A hazai szervezésnek köszönhetően a 2021-es szezonban első alkalommal kerül majd megrendezésre a FIRST LEGO League Magyarországi nemzeti döntője, amelynek győztese az Egyesült Államokban képviselheti majd hazánkat.

A HelloWorld Egyesületet a LEGO Education egy hosszú, több mint egy éves folyamat során választotta ki az FLL versenyek Magyarországi képviseletére, amely nonprofit szervezet négy sikeres budapesti döntő és számos robotikai gyerektábor, rendezvény megszervezésével már korábban az FLL közösség aktív tagjává vált. “ Nagy öröm és ugyanakkor felelősség a hazai FIRST LEGO League robotversenyek koordinálása, ám szerencsére hazánkban már jelenleg is egy nagyon aktív és összetartó FLL közösség él, akikkel együtt dolgozva a korábbiaknál is több gyerekkel szerettethetjük meg a robotikát és a robotvezérlést” - mondta Molnár József, a HelloWorld Egyesület projektvezetője.

“Egyesületünk számára egyaránt fontos az informatikus életpálya, valamint a STEM tudományterületek népszerűsítése. Az FLL versenyszervezői státusz elnyerése hatalmas lehetőség, hogy a reáltudományok legbarátságosabb arcát mutassuk meg minél több gyereknek.” – mondta Virágh Márton, a HelloWorld Oktatás és Fejlesztés Egyesület elnöke.

Az FLL idei tematikája a RePLAY fantázianevet kapta, a feladatok és a pályaelemek pedig az egészséges életmód, a sportok és a fitnesz világába kalauzolják majd a csapatokat. A versenyre a hamarosan induló firstlegoleague.hu oldalon lehet majd jelentkezni.