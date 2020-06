Ötvenmilliós támogatással segít az E.ON csoport a hátrányos helyzetű gyerekeknek

forrás: Prím Online, 2020. június 15. 12:51

Hatszáz gyerek megsegítését célzó, ötvenmillió forintos programot indít hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására az E.ON Hungária csoport támogatásával a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A támogatás és a program célja, hogy segítséget nyújtsanak azoknak a sokgyermekes, nehéz helyzetben élő családoknak, amelyeknél a gyerekek az elmúlt időszakban nem, vagy csak részben tudtak részt venni a koronavírus-járvány miatt bevezetett digitális oktatásban, mert nem álltak rendelkezésükre az ehhez szükséges digitális eszközök vagy hiányosak voltak a használatukhoz szükséges készségek, ismeretek.

Ennek a problémának a megoldására olyan összetett, több hónapos szakmai programot dolgoztak ki, amellyel nem egyszeri segítséget, hanem folyamatos fejlődést és emellett kikapcsolódást is biztosítanak a gyerekeknek.

„Tudatosan építettük fel ezt a hosszabb időtávot felölelő programot, mivel hiszünk benne, hogy a felzárkóztatást, tartós hatást csak alázatos, folyamatos munkával lehet elérni. Célunk, hogy a programban részt vevő gyermekek egyike se szenvedjen hátrányt a digitális alapkészségek hiánya miatt. A jövő az ő kezükben van, mi pedig a tudást is a kezükbe adjuk, amivel ezt a jövőt alakíthatják” - mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. igazgatósági tagja.

A felzárkóztató program júliusban indul a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gönci járásban tartott táborokkal, augusztusban pedig Olaszliszkán és Somogy megyei Kastélyosdombón folytatódik. Az egyenként egyhetes táborokban összesen 100-120 gyerek vehet részt. A gyerekeknek 10-15 fős csoportokban pedagógusok tanítják a digitális eszközök használatát, valamint segítik őket a veszélyhelyzet alatt kimaradt tananyag pótlásában, felzárkózhatnak a többiekhez és ők is felkészültebben várhatják az új tanévet. A napközi jellegű foglalkozások mellett bentlakásos ellátást is biztosítanak, valamint a gyerekek étkeztetéséről is gondoskodnak.

A szorgalmasan tanuló gyerekek a programok során tallérokat gyűjthetnek, amelyeket később egyebek mellett tanszerekre, sporteszközökre, okostelefonra válthatnak be.

A gyerekeket a táborok után nyitott és diákcentrikus tanulóműhelyek várják, ahol korrepetálást is kérhetnek és szakemberek segítik őket abban, hogy a meglévő digitális eszközöket használva hogyan tudják megoldani iskolai feladataikat. A műhelyek 2020 őszén Olaszliszkán, a Gönci járásban és Kastélyosdombón 4 hónap alatt 90 gyereknek biztosítanak folyamatos tanulási lehetőséget. Havonta egyszer közösségi élménynapon is részt vehetnek, ennek összesen 400 gyerek lesz majd részese.

„Példamutató és egyben jövőformáló az E.ON és a Segélyszervezet nehéz sorsú gyerekek felzárkózását szolgáló újabb együttműködése. Az Ökumenikus Segélyszervezet gyermekeket segítő intézményeinek munkatársai évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a rászoruló gyermekek fejlesztése terén. Az E.ON előremutató támogatásának köszönhetően ez a tudás párosul most egy egyedülálló lehetőséggel, és így 2020 második félévében több száz gyermeknek kínálhatunk valódi kapaszkodót, esélyt a hátrányok ledolgozására” – emelte ki Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.

Az E.ON nem csupán pénzbeli támogatást nyújt a programhoz: minden táborban egy-egy nap önkénteseik mutatják be közérthető és látványos megoldásokkal az energetika sokszínű világát. A tanulók megismerkedhetnek a többi között egy félbevágott elektromos autóval, illetve annak működésével, kipróbálhatják a két vállalat kosaras autóit, drónokat reptethetnek, sőt, a virtuális valóságba is belekóstolhatnak. A szórakoztató programok mellett önkéntesek tartanak előadást a gyerekeknek az energia- és környezettudatosság fontosságáról. A gyerekek praktikus tanácsokat és tippeket kapnak majd arról is, hogyan készülhetnek fel, mit érdemes tanulniuk, ha a jövőben az energia világában szeretnének elhelyezkedni, miként válhat belőlük például villanyszerelő, ami egy hosszútávon érdekes, stabil szakma lehet számukra. A tábor vége előtt koncert, illetve színházi előadás zárja a programot. Az E.ON hasonló bemutatóval készül a gyerekeknek a táborok után szervezett élménynapokra is.

A felzárkóztató nyári táborokról készült videót itt tekintheti meg.