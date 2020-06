Új funkcióval bővült a WIWE

Egyre többen ismerik fel az autóskamerák hasznát Magyarországon: a GfK friss adatai szerint az elmúlt évben robbanásszerű, 76%-os növekedés jellemezte a hazai dashcam eladásokat. Ezzel együtt a navigációk és menetrögzítő kamerák nemzetközi piacvezetője, a Mio értékben 40%-ra növelte hazai piaci részesedését az elmúlt évben. A magyarok jellemzően továbbra is a közép- és felső árkategóriás modelleket keresik, a Mio széles termékpalettájából a kiváló képminőséget nyújtó és számos extrával felszerelt MiVue 733 és MiVue 798 kamerák a legnépszerűbbek.

A Razer bejelentette, hogy a Razer Kishi Universal Gaming Controller for Android (Android rendszerekhez szánt Razer Kishi univerzális játékvezérlő) - egy új mobil tartozék, amely idén januárjában két „Best of CES” díjat is szerzett - már elérhető. Az iPhone verzió a tervek szerint idén nyáron érkezik.