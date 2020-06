Közzétette az NMHH a 2019-es országgyűlési beszámolóit

forrás: Prím Online, 2020. június 19. 11:59

A hatósági elektronikus hírközlési munkáról és az NMHH Médiatanácsának működéséről külön-külön ad átfogó tájékoztatást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) két, éves rendszerességgel megjelenő dokumentuma. Mindkettő teljes terjedelmében olvasható május végétől a hatóság honlapján is.

Az NMHH minden évben, idén is a május végi határidőt betartva nyújtotta be az elektronikus hírközlésről szóló és a Médiatanács tevékenységét tárgyaló beszámolóit az Országgyűlésnek. A dokumentumokat előbb az érintett szakbizottságok vizsgálják, majd az Országgyűlés plenáris ülése szavaz a jelentés elfogadásáról. A száztíz, illetve százötven oldalas kiadványok pdf formátumban (a korábbi évek beszámolóihoz hasonlóan) letölthetők az NMHH honlapjáról.

Az elektronikus hírközlési beszámoló

A hatóság elektronikus hírközlési tevékenységét áttekintő kiadvány a 2019-es hírközlési és postapiaci áttekintés mellett beszámol az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex bevezetéséről és annak hazai átültetéséről, emellett természetesen részletes képet kapunk a Budapesten megrendezett ITU Telecom World és a Sarm es-Sejkben megtartott WRC-19 konferenciák eredményeiről és tanulságairól is. Kiderül a beszámolóból: a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók felügyeletekor 2019-ben egyfelől az előfizetők széles körét érintő, hálózatsemlegességi szabályokat és az Európai Unióba irányuló nemzetközi hívások árazásának szabályosságát vizsgálta, másfelől a kötbér-kifizetések teljesítését, amely az előfizető és a szolgáltató kapcsolatában különösen kényes pont az ellenőrzési tapasztalatok és a hatósághoz beérkező panaszok alapján. Újdonság volt 2019-ben, hogy a hírközlési építmények engedélyezésében a bejelentések és az építésiengedély-kérések is elektronikusan benyújthatóvá váltak.

Az összefoglaló kiemeli: a hazai frekvenciagazdálkodás fontos eredménye, hogy sikerrel zárult az országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatok pályázata, amelyet az Antenna Hungária Zrt. nyert el 12 évre. De a beszámoló kitér a hatóság mérőszolgálatának eredményeire is, amely tavaly az elektroszmoggal kapcsolatban például 559 helyszínen végzett kézi műszeres mérést, 401 helyszínen pedig többnapos, telepített műszeres vizsgálatot. A dokumentum a hatóság tavalyi gyermekvédelmi, oktatástámogatási munkáját is összegzi: a hatóság jogsegélyszolgálataként működő Internet Hotline például egy év alatt rekordmennyiségű, több mint nyolcszáz megkeresést kapott, a budapesti és debreceni helyszíneken működő Bűvösvölgy médiaértés-oktató központok foglalkozásain több mint 260 iskolából 11 ezernél is több tanuló vett részt.

A Médiatanács beszámolója

A Médiatanács beszámolója bemutatja a leköszönő és a decembertől őket váltó új Médiatanács-tagokat, az NMHH Médiatudományi Intézetének legújabb kiadványait, részletezi – a jogalkalmazó Médiatanács számára alapvető jogszabálynak számító – médiatörvényt érintő változásokat, és témák szerint csoportosítva egyedileg is ismerteti a Médiatanács gyűlöletbeszédhez, a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, az emberi jogokhoz és a kiskorúak védelméhez, valamint a kereskedelmi közleményekhez kapcsolódó döntéseit. A beszámoló közel száz táblázattal, ábrával, diagrammal szemléltetve tekinti át a médiaszolgáltatások jogi és piaci helyzetének alakulását, beszámol a Médiatanács társszabályozási és támogatói tevékenységéről. A testület tavaly összesen közel 1400 döntést hozott; ezek zöme a médiaszolgáltatási jogosultságokkal (786 db) és a médiafelügyelettel kapcsolatban (236 db) született meg.

Külön fejezet szól az NMHH médiaelemző tevékenységéről is. Ennek keretében a hatóság 2019-ben is vizsgálta a hírműsorokban előforduló, bűncselekményekkel foglalkozó hírek aránymaximumának betartását, a társadalmi sokszínűség reprezentációját, a tévéreklámok, a támogatott műsorok és a termékmegjelenítések közzétételi gyakorlatát, a reklámok, a műsorelőzetesek relatív hangosságát és a hallássérültek számára elvégzett akadálymentesítést a törvényben előírt műsorokban. A kiadvány mellékletében a 2018-as és 2019-es hazai médiafogyasztási adatokról készült felmérés infografikáiból alapos ismereteket szerezhetünk – többek között – a televíziózási szokásokról, a vizsgált időszak legnézettebb és leghallgatottabb műsorairól, legnépszerűbb weboldalairól, legolvasottabb nyomtatott sajtótermékeiről, leggyakoribb reklámfilmjeiről.