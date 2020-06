Testre szabott élményekkel és hatékony üzemeltetéssel pöröghetnek fel a szállodák

forrás: Prím Online, 2020. június 19. 13:15

Folyamatosan érkeztek a hírek az elmúlt hetekben arról, mely európai országok nyitják meg a határokat a nyár közeledtével, abban a reményben, hogy visszatérnek a turisták. A turizmus és a szállodaipar azonban korábban nem tapasztalt zuhanást élt át az utóbbi néhány hónapban és egyelőre meglehetősen bizonytalan, hogyan alakul a szektor közeljövője.

A teljes körű ingatlan-tanácsadói és befektetési szolgáltatásokat nyújtó CBRE az amerikai szállodaiparra vonatkozóan adott ki elemzést, ami szerint 2023-ig kell várni arra, hogy az Egyesült Államokban az elérhető hotelszobákra jutó átlagos bevétel (RevPAR) elérje a 2019-es szintet. Az ágazat talpraállása ennél jóval korábban elindul, a tanulmány szerint a harmadik negyedév elején már kezd stabilizálódni a helyzet, az év utolsó három hónapjában pedig megkezdődhet a szektor helyreállása.

Egy ilyen helyzetben minden eddiginél fontosabb a szállodaüzemeltetők számára, hogy minél több visszatérő vendéget szerezzenek, így stabilizálva a bevételeiket, ezzel párhuzamosan pedig mindent elkövessenek a hatékonyabb működés érdekében, ami a költségek csökkentését eredményezheti. A vendégek számára megkülönböztető tényező lehet egy-egy hotel vagy szállodalánc kapcsán, ha az személyre szabott élményeket kínál számukra már a bejelentkezés pillanatától.

„A jelenleg elérhető technológiai megoldások révén a vendégek akár wi-fi kapcsolaton keresztül testre szabhatják szobájukat, meghatározhatják a falak megvilágítását, hogy milyen zene szóljon beállíthatják a páratartalmat és a hőmérsékletet. Ráadásul a testre szabott élmény egy szállodalánc minden egységénél, a világ bármely pontján elérhetővé tehető, ami erősítheti a lojalitást az adott márka iránt” - számolt be a lehetőségekről Veller Tamás, a Schneider Electric szakértője.

Az intelligens szobai vezérlőrendszerek, illetve a Schneider Electric által is kínált energiamenedzsment és épületüzemeltetési megoldások integrációja a szállodák üzemeltetését is új szintre emeli. Így például megoldható, hogy a vendég távozása után a szoba automatikusan alapállapotba álljon, vagyis a redőnyöket a rendszer leengedi, visszavesz a fűtésből, így összességében akár 25-30 százaléknyi energiapazarlás is megelőzhető.

„Egy hasonló méretű irodaépülethez képest egy szálloda üzemeltetése nagyjából 2,5-szer több energiát igényel, hiszen egy hotel éjjel-nappal működik, vagyis folyamatosnak kell lennie a víz- és áramellátásnak, a hőmérséklet szabályozásának. A Schneider Electric EcoStruxure megoldásainak alkalmazásával a szállodák a fűtésre-hűtésre fordított energiamennyiség 32 százalékát takaríthatják meg, a villamosenergia-költségeiket pedig akár 10 százalékkal is csökkenthetik” - mutatott rá Veller Tamás.