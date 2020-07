Új Webex fejlesztésekkel támogatja a Cisco a távmunkát és a visszatérést az irodákba

forrás: Prím Online, 2020. július 4. 14:25

A jelen helyzetben az otthoni munkavégzés hosszabb távú biztosítása, illetve ezzel egyidőben az irodákba való zökkenőmentes visszatérés foglalkoztatja a szakembereket. A Cisco most új fejlesztéseket jelentett be a Webex platformhoz, amelyek között iparágvezető biztonsági megoldások, kapacitásnövelő innovációk, valamint a Box tartalomkezelő és az Epic egészségügyi platform integrációja is megtalálható.

A legfontosabb Cisco Webex fejlesztések:

• Nagyobb kapacitás

Az utóbbi időben a Webex használata a zökkenőmentes munkavégzés fontos eszközévé vált, a kormányzati intézmények, a felsőoktatás, a kórházak, valamint az üzleti szereplők számára is. A Cisco jelentősen növelte a Webex adatközponti kapacitását, ennek eredményeképpen a platform korábbi erőforrásai háromszorosával működik.

• Nagyobb biztonság

A távoli munkavégzés növekedésével a biztonság minden eddiginél fontosabbá vált. A Cisco elkötelezett a biztonság, az adatvédelem és az átláthatóság iránt – ennek köszönhető, hogy a Fortune 500-as cégek 95%-a használja a Cisco együttműködési megoldásait. A Cisco most új biztonsági funkciókkal bővíti a Webex platformot. Ezek közé tartoznak az adatvesztés elleni védelem (DLP), a Legal Hold, valamint az eDiscovery to Webex Meetings megoldások, amelyek átfogó biztonságot nyújtanak a virtuális megbeszélések összes tartami eleme (felvételek, átiratok, összefoglalók stb.) számára. A Cisco az eddigi végponttól végpontig történő titkosítást továbbfejlesztve a GCM móddal rendelkező AES 256 bites végponti titkosítást is bevezette a Webex platformon, amely védelmet biztosít az online megbeszélések adatainak védelmében.

• Megújult eszközök a megnövekedett számú távoli felhasználó támogatáshoz és az irodába való visszatéréshez

A Cisco felméréséből (CIO Perspectives 2020) kiderült, hogy az informatikai vezetők kétharmada számára jelenleg az IT rendszerek összetettsége jelenti a legnagyobb kihívást. A leggyakoribb kérdések a „hogyan tudjuk leghatékonyabban támogatni a távolról dolgozó munkatársakat”, illetve a „hogyan tudjuk biztonságosabbá tenni az irodai környezetet” témákhoz kapcsolódtak. Az IT-csoportok munkájának támogatására a Cisco továbbfejlesztette a Cisco Webex Control Hub megoldását, amelynek segítségével a szakemberek egyetlen egységes felületen kezelhetik az együttműködéssel kapcsolatos munkafolyamatokat az otthoni vagy irodai munkavégzés során. A legfontosabb új fejlesztések:

– Azonnal telepíthető Webex Assistant, a Cisco hangasszisztens technológiája, amely kiváltja az érintőképernyő használatát a közös tárgyalókban, támogatva ezzel a COVID-19 kapcsán bevezetett speciális szabályozásokat. A Control Hub révén a megoldás egyszerűen telepíthető, akár több ezer eszközre is..

– A Cisco Webex Control Hub-ról lekérhető kimutatások révén egyszerűen követhető a tárgyalók kihasználtsága. Ezek az adatok a jelen helyzetben új értelmet nyertek: segítenek a gyakoribb takarítások ütemezésében, illetve a social distancing tervezésében is.

– A valós idejű adatok révén a szakemberek optimalizálhatják az online megbeszélések minőségét, hatékonyabban elháríthatják az esetleges hibákat, támogatni tudják a távolról dolgozó munkatársakat, miközben arról is értékes információkat nyernek, hogy hogyan alakul az irodába való visszatérés és a munkafolyamatok átalakítása.

Ezen felül, a munkafolyamatok megkönnyítésének érdekében a Cisco integrálta a Webex Teams és a Box alkalmazást, a vezető felhő alapú tartalomkezelő platformot, amelyet a Fortune 500 vállalatainak 68%-a, illetve világszerte közel 100 000 vállalkozás használ. A Webex Teams rendkívül biztonságos, egyszerűen használható beépített fájlmegosztó funkcióval rendelkezik, és a felhasználók mostantól a Microsoft OneDrive mellett a Box platformját is használhatják munkájuk során.