Sikeres a magyar szurkolói képküldő alkalmazás

forrás: Prím Online, 2020. július 16. 14:40

A magyar fejlesztésű „Seyu – Együtt a győzelemért” szurkolói képküldő alkalmazás is bekerült a World Football Summit StartCup 2020 verseny döntőjébe. A szakmai zsűri az előzetes szűrés során 32 ország több mint 90 jelentkezőjéből választotta ki azt a 16 finalistát, akiknek lehetőségük volt bemutatkozni a futballvilág üzleti elitjének.

A világ számos tájáról származó ígéretes startupok online prezentáció keretében mutathatták be rátermettségüket és elhivatottságukat a szakmai közönség számára. A verseny során gyűjtött információk és benyomások alapján a végső sorrendet július végén hirdetik ki a szervezők.

A technológiai fejlesztések hajtják a labdarúgást is

A madridi székhelyű World Football Summit szervezői idén egy ötnapos virtuális konferencia keretén belül rendezték meg éves eseményüket, ahol a sportág aktuális trendjeiről öt napon keresztül értekeztek a sportág prominens szereplői.

A webinárokon többek között Gianni Infantino FIFA-elnök, Javier Tebas La-Liga elnök, és a brazil futball-legenda, Ronaldo Nazairo is előadott, a tematikát természetesen a járványhelyzet negatív gazdasági hatásaival érintett sportág jövője uralta.

A WFS StartCup programjára elsősorban olyan egyedi, jól skálázható technológiai megoldásokat kerestek, amellyel több, a sportot érintő fontos üzleti pillérben (pl. közvetítések, játékos-megfigyelés, szponzoráció, szórakoztatás) is nagy értéknövekedés érhető el. A versenyt a Microsoft által támogatott Global Sports Innovation Centre (GSIC) szervezte, amely több mint fél éve figyelt fel a magyar cégben rejlő piaci potenciálra a szurkolói szórakoztatás (fan engagement) területén.

A cél: szurkolók millióinak örömet szerezni

A ’Seyu – Együtt a győzelemért’ szolgáltatásával lehetőséget ad sportrajongóknak arra, hogy egy applikáción keresztül beküldött képet kedvenc csapatuk, sportolójuk mérkőzésén posztoljanak a pálya melletti LED kijelzőkre vagy az óriáskivetítőre – legyenek bármilyen messze is az adott mérkőzéstől. A magyar piacon már több, mint 150 eseményen bizonyított a megoldás - jelenleg olyan partnerekkel működik együtt, mint a MOL Fehérvár FC, a Telekom Veszprém vagy a Magyar Kézilabda Szövetség, de egyre közelebb állnak a nemzetközi piaci térhódításhoz is.

„Elhivatott célunk, hogy emberek millióinak szerezzünk örömet, hiszen rengeteg olyan szurkoló van, akik számára szinte elérhetetlen élmény, hogy élőben, a helyszínen buzdíthassák kedvenc csapatukat, sportolójukat. Hiszünk abban, hogy ha általunk ki tudják mutatni támogatásukat a csapat felé, a meccsnap élménye még különlegesebbé válik, és úgy érezhetik, hogy ők is hozzájárultak a sikeres szerepléshez.” – mondta Vecsernyés Tamás, a Seyu Solutions ügyvezetője. Hozzátette: „A WFS StartCup és a hozzá hasonló nemzetközi üzleti versenyek fontosak számunkra, hiszen ezáltal globális szinten is meg tudjuk magunkat mutatni. Számos prominens üzleti szereplőtől kaptunk már elismerő visszajelzést, ami a hétköznapokban is előrébb visz minket. A verseny a végeredményéről július végén kapunk tájékoztatást – bízunk benne, hogy egy nagyon sikeres szereplésről tudunk majd beszámolni.”