A macskák titkos élete

forrás: Prím Online, 2020. augusztus 7. 10:55

A Da Vinci TV, a családi ismeretterjesztő csatorna felnőtt nézői számára is rendszeresen kínál edutainment jellegű tartalmat. A vasárnap induló sorozat ezúttal a világ egyik legkedveltebb háziállatáról fed fel érdekes tényeket. Miért nyávognak a macskák az emberre, és egymásra miért nem? Miért vadásznak akkor is, ha jól vannak lakva? Macskatitkok premier augusztus 9-én a Da Vinci csatornán.

A macskák mindig is csodálattal töltötték el az embert. Mára a világ egyik legkedveltebb házi kedvencévé váltak, amihez méltán hozzájárult az is, hogy a mai átlagember életvitelébe tökéletesen beleillik egy cica. Csodaszépek, titokzatosak és aránylag egyszerű gondoskodni róluk, ami lássuk be, az egyik legfontosabb szempont a mai rohanó világban.

A macskák a mai napig megőriztek valamennyit titokzatos, misztikus oldalukból. Például a tudósok még mindig nem jöttek rá, hogyan dorombolnak, bár már évtizedek óta vizsgálják, bizonyos izmoknak pontosan milyen működése okozza a világ egyik legmegnyugtatóbb hangját. Érdekesség, hogy a macskák fülében 32 izom található, amivel tökéletesen be tudják azonosítani, melyik hang honnan jött. Valamint állítólag okosabbak a kutyáknál. Hiába hozzák vissza a labdát vagy tettetik halottnak magukat parancsszóra az ebek, tudósok szerint a macskák is ugyanúgy megértik, amit mondunk nekik – csak éppenséggel nem érdekli őket.

Hogy a fenti állítások mennyire állják meg a helyület, kiderül a Da Vinci új sorozatából. Egy csapat tudós száz macskát tanulmányozott éjjel-nappal, GPS nyomkövetővel és testkamerákkal. A kutatás eredménye, melyet ebben az izgalmas sorozatban dolgoztak fel, mindenkit megdöbbent majd! Lehet, hogy nem is nekem van macskám, hanem a macskámnak van embere?

Macskatitkok augusztus 9-től minden vasárnap este a Da Vinci TV műsorán.