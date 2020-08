Dyntell: Debrecenből a világhírbe

forrás: Prím Online, 2020. augusztus 12. 09:41

Magyarország és Románia után már az Egyesült Államokban is aktív debreceni vállalkozás páratlan fejlődését jelzi, hogy árbevétele 2016 és 2019 között a 25-szörösére emelkedett, és tavaly már meghaladta az 1,2 milliárd forintot. Az egyedi és innovatív ERP- és BI-megoldásokat fejlesztő és értékesítő, 80 embert foglalkoztató vállalat célja, hogy 5 éven belül Közép-Európa egyik meghatározó IT-integrátorává, 10 éven belül pedig globális üzleti IT-platform-szolgáltatóvá váljon.

A mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó, magyar családi tulajdonban lévő Dyntell Magyarország a legmagasabbra rangsorolt hazai vállalkozásként a 42. helyezést érte el a Deloitte Technology Fast 500TM EMEA rangsorában. A Dyntell nemcsak az egyetlen hazai cég a lista felső tizedében, de az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát magában foglaló EMEA-régió leggyorsabban fejlődő magyar technológiai vállalata is. A komplex vállalatirányítási és üzleti intelligencia rendszerek fejlesztésével és értékesítésével foglalkozó cég árbevétele a dinamikus piacbővítésnek, valamint a világviszonylatban is innovatív és professzionális termékeknek köszönhetően 2016 és 2019 között a 25-szörösére emelkedett.

„Klasszikus garázscégként indultunk, a növekedés és fejlődés lehetőségét céltudatos csapatmunkával a feleségemmel együtt teremtettük meg. A céltudatosság és a csapatmunka maradt, de ma már az a célunk, hogy – globális szoftverszállítóvá válva – egy évtizeden belül ügyfeleink minden szükséges üzleti szoftvertámogatást tőlünk szerezzenek be” – fogalmazott Salga Péter, a Dyntell Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Az ügyvezető elmondta, 21 évvel ezelőtt, első lakásukban, egyetemi állásuk mellett írták meg a rendszer első verzióját. “Mivel csak egy számítógépünk volt, felváltva kódoltunk: nappal a feleségem, éjjel én. Az első fejlesztésünk, egy személyforgalmi rendszer értékesítése után vettünk egy notebookot, amellyel már tárgyalásokon is be tudtuk mutatni a megoldásunkat. A következő ügyfelünk egy sütőüzem volt, ekkor már egyetemi kollégáink a Debreceni Egyetem Informatika Karáról és az Agrártudományi Centrumból is csatlakoztak a fejlesztéshez” – idézte fel az első lépéseket Salga Péter.

Hozzátette, ekkor alapozták meg a rendszer egyik fontos erősségét, a gyártáslogisztikai és könyvelés-pénzügyi fókuszt, ami a gyakori számviteli változásokkal szemben is kiállta az idő próbáját.

Döntéstámogatás 360°



Ipar 4.0 automatizáció, komplex ügyviteli folyamatok, vezetői kontrollingrendszer és mesterséges intelligenciával támogatott adatelemzés – a Dyntell integrált döntéstámogató platformja ma már ezeket a szolgáltatásokat kínálja elsősorban gyártó és agrárvállalkozásoknak, valamint nagykereskedelmi cégeknek.

„A legnagyobb hozzáadott értéket a kis szériás, valamint az egyedi gyártótechnológiát alkalmazó cégeknél tudjuk biztosítani, a nagykereskedelemben pedig jellemzően azok a vállalkozások választják ERP- és BI-megoldásainkat, amelyek a komplex működést még automatizáltabban szeretnék támogatni. Agrárügyfeleink számára jelentős versenyelőny, hogy teljes termelési, ügyviteli és pénzügyi folyamataikra integrált megoldást kínálunk” – hangsúlyozta Salga Péter, a Dyntell ügyvezető igazgatója.

A Dyntell vállalatirányítási rendszerét (ERP) Magyarországon már több mint 250 cég, üzleti intelligencia (BI) szoftvereit pedig mintegy 100 vállalati ügyfél választotta. A cég Romániában 2008-ban alapított leányvállalatának már mintegy 100 ERP-ügyfele van, illetve további 40 román vállalkozás használja a kft. üzleti intelligencia-megoldásait.

A Dyntell 2012 óta az amerikai piacon is aktív, denveri leányvállalatánál jelenleg is több pilotprojektet futtatnak. A következő években pedig a cég fokozottan fókuszál a tengerentúli piacokra.

Az üzleti döntéseket a testreszabott, rugalmas és professzionális adatelemzéssel segítő, a cég által kifejlesztett Dyntell BI üzleti intelligencia rendszer a vezetői döntés támogatásának új technológiája: az adatelemzést nem elkülönülő folyamatként kezeli, hanem a vállalatirányítási rendszerébe építi. A belső üzleti folyamatok optimalizálásával növeli a működési hatékonyságot, új bevételi forrásokat tesz elérhetővé, és ezzel piaci versenyelőnyt nyújt. Az üzleti stratégia kialakításától a napi működés támogatásáig számos területen segíti a vállalatvezetők munkáját. A cég múltbeli, illetve jelenlegi működésének elemzése alapján pedig egyre pontosabb előrejelzések készítését teszi lehetővé.

„Az ügyfélre szabott, MI-alapú professzionális adatelemzés előnyeit a cégvezetők gyorsan felismerték, az adatvezérelt cégvezetési módszerek ugyanis szinte azonnal kézzelfogható eredményeket hoznak a vállalat termelékenységi és eredményességi mutatóiban. Azt is mondhatjuk, hogy megoldásainknak köszönhetően az ösztönös döntések helyett nagyobb teret kaphat az adat- és információ-alapú cégvezetés” – tette hozzá Salga Péter.