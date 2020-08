Élményekkel teli felzárkóztatás hátrányos helyzetű gyerekeknek

forrás: Prím Online, 2020. augusztus 12. 15:03

Sikerrel zajlanak az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON közös felzárkóztató táborai, jelentős lemaradást hoznak be az olyan hátrányos helyzetű gyerekek, akik tavasszal kimaradtak a koronavírus miatt bevezetett digitális oktatásból. Júliusban és augusztusban összesen 109 gyerek vesz részt a táborokban. A pedagógusok eddigi tapasztalatai alapján leginkább az írásbeli készségek területén szükséges fejleszteni a gyerekeket, illetve a figyelemtartás, a koncentráció újratanulása is nagyon fontos. A diákoknak a felzárkóztatás mellett az energiacég támogatásával olyan programokat is szerveznek, amelyek igazi közösségi tábori élményt jelentenek a résztvevő gyerekeknek.