Robotikai automatizálás határok nélkül

forrás: Prím Online, 2020. augusztus 15. 17:09

A dán Odensei Egyetemi Kórházzal való közreműködés keretében alapított Blue Ocean Robotics 2014-ben azzal a céllal hozta létre leányvállalatként az UVD Robots-ot, hogy megoldást találjon a kórházakban elkapott fertőzések problémájára. Csak Dániában annyira komoly a helyzet, hogy évente 50 ezer beteg kap el kórházi fertőzést. A koronavírus idején ez a robotikai megoldás létfontosságú, mivel az UVD robotokat a Covid-19 elleni küzdelem során is használják, hiszen képességeiknek köszönhetően a vírusok és baktériumok (beleértve a Covid-19-et is) 99%-t képesek deaktiválni.

Egy robot, számos előny

Az UVD robot a mély mikrobiológiai tudás, az autonóm robottechnológia és az ultraviola fény kombinációjával hozza létre a világ legjobb UV-C-alapú fertőtlenítő megoldását, amely 10-15 perc alatt bizonyítottan elpusztítja a kórtermekben lévő patogéneket.

Ezekkel a robotokkal más megoldásokhoz képest jelentősen kevesebb fizikai munkára van szükség egy szoba előkészítéséhez, valamint a robot működtetéséhez és a vele való fertőtlenítéshez. A legmodernebb mobil robot- és érzékelő-technológiák egy UV fedélzeti modullal való összekapcsolása lehetővé teszi az UVD Robots számára, hogy megsemmisítse a vírusokat és a baktériumokat. A robot használatával a baktériumok általános előfordulása (felszíni sűrűsége) jelentősen csökkenthető. Az UVD robotok továbbá széles spektrumú biocid robotok is, azaz a vírusok és baktériumok mellett olyan patogéneket is deaktiválnak, mint például a gombák vagy a spórák. A megoldás használatának pozitív hatásait az intézmények vezetőségei is érzékelik, hiszen az kevesebb többletköltséggel jár, és remek befektetésnek bizonyul a páciensek biztonsága szempontjából. A robot mindemellett nem használ semmilyen vegyszert működése során. Az UV-C fénnyel a robot megakadályozza és korlátozza a fertőző mikroorganizmusok terjedését a környezetben, és ezzel biztonságos, megbízható és felhasználóbarát működést nyújt a takarító személyzet számára, valamint neki köszönhetően csökken a kivett betegszabadságok száma is.

Az UVD Robots Magyarországon is fertőtlenít

Magyarországi intézmények is elkezdtek robotikai automatizációt integrálni mindennapi folyamataikba. A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája és a Teleki Hold Otthon is UVD robotokat alkalmaz nyár eleje óta, amióta a Covid-19 miatt nagyobb az igény a fertőtlenítésre. Ez a technológia hatékonyan akadályozza meg a koronavírus terjedését anélkül, hogy a személyzetet potenciális fertőzésveszélynek tenné ki.

A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája volt az első intézmény a Közép- és Kelet európai régióban, amely ezt a megoldást választotta, és a Teleki Hold Otthon is úttörőnek számít, hiszen ez az első hazai nyugdíjas otthon, amelyik ilyen innovatív technológiával végzi a fertőtlenítést. Az egyetemen a robot az Orvosi Képalkotó Központot és vizsgálóhelyiségeit fertőtleníti folyamatosan, emellett részt vesz a teljes Külső Klinikai Tömb fertőtlenítésében is, a Teleki Hold Otthonban pedig az idősek és az alkalmazottak számára segít védelmet nyújtani.

Nem csak az egészségügy használhatja

A világszerte több mint 60 országban forgalmazott robotokat az egészségügy számára fejlesztették ki, és emellett használhatók fertőtlenítésre a gyártóiparban (pl. élelmiszer-feldolgozás során), irodákban, hotelekben, nyilvános helyeken, mint például bevásárlóközpontokban, repülőtereken, stadionokban és még sok más helyen is. Az UVD Robots így számos iparág számára képes megoldásokat nyújtani.

A múlt héten az UVD Robots-ot két hazai forgalmazója – az Európai Tudásközpont Kft. és a Vatner Medical – mutatta be az RTL Klub Reggeli c. műsorában a nagyközönségnek. Az interjú az alábbi linken tekinthető meg:

https://rtl.hu/rtlklub/reggeli/fertotlenito-robot-uvd-uvc-feny-horvath-zoltan-romhanyi-zoltan