A Budapesti Metropolitan Egyetem a válságos időkben is bővül

forrás: Prím Online, 2020. augusztus 25. 15:30

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) a koronavírus-válság alatt is növeli kapacitásait. Az intézményt immár elnök-vezérigazgatóként irányító Dr. Tóth Ágnes marketing és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettest nevezett ki. A pozíciót Fazekas Barbara, a Kürt Akadémia korábbi marketingvezetője, a Green Fox Academy alapító ügyvezetője tölti be. A METU emellett további négy fővel bővíti digitális és marketingcsapatát. A bővülést a külföldi diákok számának folyamatos növekedése is indokolja.