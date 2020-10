A MeetLab kiterjesztett valósággal kísérletező előadása Drezdában

forrás: Prím Online, 2020. október 30. 17:26

November közepén a drezdai Fast Forward Fesztiválon mutatja be How to disappear completely című, helyszínspecifikus, GPS-vezérelt köztéri előadását a budapesti MeetLab alkotócsapata. A fülhallgatóval és okostelefonnal sétáló nézők előtt a városi terek valósága egy kiterjesztett fikciós rétegen keresztül elevenedik meg. A nézők szabadon barangolhatnak a játék terében, ahol az eltűnés egy teljesen új rétege tárul fel. A produkciót először a budapesti PLACCC Fesztiválon mutatták be 2018-ban, majd a törökországi Izmir városára adaptálták, hamarosan pedig Kairóban is bemutatkoznak.