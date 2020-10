Még a gumiabroncs is rózsaszín a Bridgestone októberi kampányában

forrás: Prím Online, 2020. október 30. 11:30

A mellrák a nők leggyakoribb daganatos megbetegedése, az Országos Onkológiai Intézet felmérése alapján Magyarországon minden tizedik nő megtapasztalja. A korán felfedezett esetek 95 százalékban gyógyíthatók, így a Bridgestone célja, hogy mintegy 150 női dolgozója mellett további nőket is ösztönözzön a rendszeres önvizsgálatra és mellrákszűrésre. A gyár 1200 dolgozójának közel 90 százaléka férfi, a „B-Pink – A te egészséged, a mi törődésünk!” elnevezésű kampányával az abroncsgyár hozzájuk is szólt, arra buzdítva őket, hogy a kampányüzeneteket otthon, női családtagjaik körében is terjesszék.

A mellrákról, a vele kapcsolatos tévhitekről, az önvizsgálat és a szűrés fontosságáról a Bridgestone számos formában informálta munkavállalóit, a gyár területén matricákról, plakátokról és roll-upokról köszöntek vissza az edukációs üzenetek, ahogy a Bridgestone belső dolgozói Facebook-csoportjában is. A gyár aulájában ki lett helyezve egy rózsaszínre festett gumiabroncs, amellyel a dolgozók fotózkodhattak, a fotóra közösségi médiában gyűjtött lájkok nyomán pedig a vállalat pénzbeli adományt ajánlott fel a Szent Borbála Kórház Központi Radiológia – Mammográfia szakrendelésének! A vállalat önkéntesei Tatabányán és Környén közel 500 rózsaszín szalagos szájmaszkot osztottak szét, egyszerre kampányolva a maszkviselés és a mellrákszűrés mellett. A dolgozók egy a gyárban kihelyezett digitális felületen megszavazhatták, milyen tulajdonságokkal rendelkezzen a Bridgestone saját szuperhősnője, akinek főszereplésével a mellrákszűrés fontosságát hangsúlyozó, edukációs képregény is készült.

„Vállalatunk működése a kezdetektől fogva ember- és családközpontú, így évről évre több olyan intézkedést vezetünk be és aktivitást szervezünk, amelyek dolgozóink egészségmegőrzésére irányulnak. Nagyon örülünk, hogy októberben több százan vettek részt a kampányban a maszkosztás keretében, az adománygyűjtésben vagy a szuperhős tulajdonságainak megszavazásában, illetve hogy a kolléganők közel kétharmada elment az általunk biztosított ingyenes szűrésre. A B-Pink kampány most kifejezetten női dolgozóinkat, illetve a női családtagokat szólította meg, novemberben pedig a férfi kollégákra fókuszálunk a prosztatarák elleni harcra buzdító Movemberrel” – hangsúlyozta Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Kft. ügyvezető igazgatója.