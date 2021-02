Az 5G által fenntarthatóbbá és környezetbarátabbá válik a világ

forrás: Prím Online, 2021. február 22. 18:30

A miniszter szerint az 5G-technológia használata hozzájárul az energiaipar, az egészségügy és a gyártóipar energiafogyasztásának számottevő csökkentéséhez, és a technológia a környezetvédelem több területén – így a károsanyag- és széndioxid-kibocsátás csökkenése, környezeti veszélyek felismerése, energiahatékonyság-, mezőgazdaság – is pozitív változásokat idézhet elő.

A világ ötven országából gyűltek össze nemzetközi szervezetek, hatóságok és kormányok képviselői a The Connected for Shared Prosperity Fórumon, hogy megvitassák a digitális technológiák fenntartható fejlődésben játszott szerepét és hatásait. A Huawei Technologies, a Mobil Világszövetség (GSMA), a Fudan Egyetem Környezetgazdálkodási Központja, valamint a The Paper által szervezett rendezvényen több miniszter, illetve az ENSZ képviselőjének társaságában felszólalt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is.

Huawei: konszenzusra kell jutni arról, hogy a technológia az emberi fejlődés motorja-e

A konferencia nyitóbeszédében Chen Lifang, a Huawei szenior alelnöke és igazgatósági tagja hangsúlyozta, hogy a vállalat elkötelezett az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak támogatásában és ezáltal egy zöldebb, innovatívabb világ építésében. Szerinte az ehhez vezető úton az első kihívás, hogy a világ konszenzusra jusson arról, hogy a technológia az emberi fejlődés motorja-e. „A technológiai fejlesztések ma nemcsak felkapottak, hanem átpolitizáltak és olykor démonizálják is őket. Sokan a félelem és a bizalmatlanság miatt elvesztették a hitüket a technológia erejében. Pedig az 5G egy szabványosított technológia, amely segíti a hagyományos iparágak digitalizációját, és mindenki javát szolgálhatja. Ahhoz, hogy a társadalom javára fordíthassuk, elsőként tehát hinni kell a technológia erejében, másodszor pedig ténylegesen hatékonnyá kell tenni a technológia használatát” – mondta Chen Lifang.

Chen Lifang

Palkovics: támogatni kell az 5G fejlesztését a fenntarthatóság érdekében

Palkovics László online megtartott beszédében hangsúlyozta, hogy az 5G-technológiának számos olyan aspektusa van, amely a zöld megoldások felé irányítja a világot, és lehetővé teszi, hogy fenntarthatóbbá és környezetbarátabbá váljon. A miniszter elemzőket idézve kiemelte, hogy három fontos iparág csökkenti majd számottevően az energiafogyasztását az 5G-nek köszönhetően: az energiaipar, az egészségügy és a gyártóipar. „Az 5G-t lehet úgy telepíteni, hogy védjük általa a környezetet és elősegítjük a hosszú távú fenntarthatóságot. Ezért ezekben a szektorokban támogatni kell az 5G fejlesztését, hogy hozzáadott értékként a fenntarthatóság terén is eredményeket érjünk el az 5G egyedülálló képességeinek köszönhetően” – mondta a miniszter.

Palkovics László szerint az 5G az alábbi területeken idéz elő pozitív változásokat a környezetvédelem terén:

Hozzájárulhat a CO2-kibocsátás csökkentéséhez azáltal, hogy nagyobb teret adva a távmunkának csökkennek az utazások, valamint hatékonyabbá válhatnak általa a szállítási rendszerek és ipari folyamatok.

Olyan új funkciókat tesz lehetővé, amelyek felhasználhatók a környezeti veszélyek valós időben történő felismerésére és segítséget nyújtanak a természeti katasztrófa utáni helyreállítási erőfeszítésekben, mind az emberek, mind a bolygónk védelme érdekében.

Segíti az ipart - a gyártástól a szállításon át a mezőgazdaságig - az automatizálás és a digitalizáció által lehetővé tett energia-, erőforrás- és anyaghatékonyság javításával.

Támogatja a nagyvárosokban működő autonóm rendszereket azáltal, hogy valós idejű adatok állnak rendelkezésre az utcai világításról, intelligens, forgalomjelző rendszerek vannak az utakon, amelyek alacsonyabb károsanyag-kibocsátást eredményeznek.

Az 5G-hálózatokhoz kapcsolódó szenzorok a mezőgazdaságban javítják a tápanyagellátás, az öntözés és a kártevők kezelésének hatékonyságát, ami egészségesebb élelmiszereket eredményez.

A digitális technológiák használata elősegítheti az éghajlatváltozás kezelését és a fenntartható fejlődés fellendülését, ugyanakkor bevételt generálhat, munkahelyeket teremthet és fellendítheti a gazdasági tevékenységet – hangsúlyozta Palkovics László. Hozzátette: Magyarország elkötelezett amellett, hogy digitális technológiák felhasználásával lépjen előre a fenntartható és zöld fejlődés terén, valamint az iránt, hogy az 5G fejlesztések egyik legfontosabb európai központjává váljon, és az 5G-t az elsők között vezesse be a világon. A magyar kormány számos olyan környezetvédelmi célokra összpontosító programot támogat, mint az elektromos járművek széles körű használata, fenntarthatóság, zéró emisszió, vagy a megújuló üzemanyagok fejlesztése.

Az 5G fejlődése minden várakozást felülmúlt

A Huawei Technologies szerint az 5G fejlődése minden várakozást felülmúlt az elmúlt egy évben. A felhasználók száma elérte a 200 milliót, és világszerte 800 ezer 5G-állomást építettek ki. Az általános felhasználói élmény több mint tízszeresére nőtt, és a belépőszintű 5G-terminálok már 350 dollár alatti áron is elérhetők. Kínában a 2020-ban leszállított okostelefonok több mint 68%-a 5G-képes volt.

Ma már több mint 200 5G-modul és ipari eszköz áll rendelkezésre, amelyek több mint 20 iparágban támogatják a technológiát, beleértve a gyártást, az egészségügyet, az oktatást és a logisztikát. Az 5G bevezetése Kínában a szénbányászatban, az acélgyártásban és a gyártásban biztonságosabbá, intelligensebbé és hatékonyabbá tette a termelést.

„Az 5G gyorsabban fejlődött, mint vártuk. Ezidáig több mint 140 kereskedelmi 5G-hálózatot telepítettek a világ 59 országában, melyeknek több mint 50 százalékát a Huawei eszközeinek felhasználásával építették ki. Az idei 2021-es év lesz az első olyan év, amikor az ipar tele lesz nagyszabású 5G-ipari alkalmazásokkal” – mondta Ryan Ding. A Huawei Üzleti hálózatfejlesztési részlegének igazgatója az MWC-n hangsúlyozta, az 5G már nem a korai felhasználóknak készült, hanem mindennapi életünket javítja.