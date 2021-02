Öt AMR-alkalmazás a belső szállítás optimalizálására

forrás: Prím Online, 2021. február 22. 13:59

Az alkatrészek, a munkadarabok és egyéb tárgyak gyakran manuális szállítás útján tesznek meg nagy távolságokat a raktártól a gyártósorig. Ezt a feladatot azonban hatékonyan el tudják végezni az AMR-ek is, aminek köszönhetően az alkalmazottak értékesebb feladatokkal foglalkozhatnak. Továbbá amellett, hogy így a dolgozóknak már nem kell többé nehéz kocsikat tolniuk, a mobil robotok lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy azok reagálni tudjanak az újonnan felmerülő társadalmi távolságot megcélzó intézkedésekre, mivel a munkavállalók a saját részlegükön és munkaállomásukon maradhatnak, amíg az AMR-ek elvégzik a belső szállítási feladatokat.

Annak érdekében, hogy növeljék a belső szállítás hatékonyságát, és eközben időt is megtakarítsanak, számos vállalat döntött úgy, hogy köztes raktárakat létesít a gyárterületen. Mindez értékes helyet vesz el és csökkenti a termelési folyamat kialakításának rugalmasságát. A MES, ERP vagy WMS rendszerrel integrálható szoftvert alkalmazó AMR-ek automatikusan képesek az anyagokat szállítani a JIT (just-in-time), és egyéb agilis jellemzőkkel rendelkező folyamatok kiszolgálására, így nincs szükség tárolásra a gyárterületen. Továbbá, a gyártóüzemek általában forgalmas és dinamikus környezetek, ami azt jelenti, hogy villástargoncák alkalmazása nem ajánlott. De még a kézzel tolt, vagy vontatott kocsik is megnehezíthetik a dolgozók mozgását ezeken a területeken. Az AMR-ek biztonságosan és hatékonyan képesek közlekedni még a legzsúfoltabb gyártási környezetekben is, és automatikusan megállnak, hogy elkerüljék az ütközéseket, valamint kikerülik az embereket és egyéb felmerülő akadályokat. Mivel semmiféle infrastruktúra lefektetésére nincs szükség, az AMR-eket könnyedén meg lehet bízni új utakkal amennyiben a gyárterület, vagy a gyártósor kialakítása változik, valamint a robot küldetését a gyorsabb, vagy lassabb folyamatok egyedi igényeire szabva is be lehet állítani.

5 alkalmazás a raktártól gyártósorig való szállítás automatizálására

A munkafolyamatok iparáganként változnak, de a MiR rugalmas és alkalmazkodóképes robotjai szinte bármilyen felmerülő szakmai igénynek meg tudnak felelni, mivel ezek a mobil robotok nyitott interfésszel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy testre szabott fedélzeti modulokkal lehet őket ellátni, annak megfelelően, hogy mit követel meg az ügyfél alkalmazása. Bemutatjuk, hogy melyik az öt legjellemzőbb alkalmazás, amely segíthet optimalizálni a vállalatok szállítási folyamatait a raktár és a gyártósor között:

1. Statikus polcrendszer: a polcegységek népszerű és egyszerű módszerrel automatizálják a raktár és a gyártósor közti szállítást. A polcszerkezetet mindössze négy csavarral csak a robotra kell rögzíteni, és az alkalmazás már készen is áll a munkára. A statikus polcokat leginkább a félautomata megoldások esetén használják, mely során az alkalmazott magához hívja a robotot egy tableten és a robot felhasználói felületén keresztül, megpakolja a robotot áruval és egy gombnyomással útjára küldi azt, majd mikor eléri a végállomását, az árut manuálisan lerakodják róla.

Egy statikus polcrendszerrel felszerel MiR200 sebészeti eszközöket szállít az Argon Medical raktára és gyárterülete között Chicagóban.

2. Targonca-rendszer: egy hagyományos alkalmazás, ahol a robotra egy olyan fedélzeti modul van szerelve, amely targoncákat vesz fel, szállít el, majd pedig ad le. A robot a targoncát a raktártól a gyártásig viszi, ahol a teljes, munkadarabokkal teli targoncát leteszi, majd folytatja küldetését, felvesz egy üres targoncát, és visszaviszi a raktárba, vagy egy új teli targoncát szállít egy másik gyártósorra.

Szlovákiában, Námestovóban a Visteon a ROQE-től származó targonca-rendszerrel ellátott MiR robotokkal szállít nyomtatott áramköröket a raktárból a felületszerelő gyártósorokhoz, amikor pedig a targoncák kiürülnek, a robotok visszaviszik őket a raktárba.

3. Karakuri-rendszer: teljesen automata megoldások esetében a vállalatok a Karakuri-rendszert alkalmazzák az AMR-en. Ez a rendszer a gravitáción alapul és mechanikus összeköttetésekkel rendelkezik. Az állvány és a robot között a garvitáció segítségével cserél helyet az áru. A maximális hatékonyság érdekében a Karakuri-rendszer teljes mértékben képes automatizálni a gyártósorra való, és az onnan történő rakodást. Amennyiben a mobil robotot például az ERP rendszerbe integrálják, nincs szükség emberi beavatkozásra, a robot automatikusan megkapja a hívást, rácsatlakozik a rögzített Karakuri-rendszerre, és máris megtörténik az áru be- vagy kipakolása.

A Johnson Controls Hitachi Karakuri-rendszerrel látott el egy MiR200-at, amely egy rögzített rendszerrel lép kapcsolatba. A robot kihozza az alkatrészeket a raktárból, és visszaviszi az üres csomagolást – mindezt teljesen automatikusan.

4. Szállítószalagok: amikor az AMR-ekre szállítószalagos fedélzeti modul kerül, a robotok adaptálható összeköttetésként funkcionálhatnak a rögzített szállítószalagok között. Ez többnyire egy teljesen automatizált megoldás része, mely során az AMR alkatrészeket szállít a raktártól a gyártásig, vagy éppen a gyártósorok között. Ez a megoldás sokkal nagyobb rugalmasságot kölcsönöz a logisztikai folyamatoknak a rögzített szállítószalagokhoz képest, valamint agilisabbá is teszi a munkakörnyezetet, mivel az AMR-ek útjait és pozícióit rendkívül könnyű megváltoztatni, miközben a szállítószalagok mozgatása meglehetősen sok időt venne igénybe.

A Honeywell Safety and Productivity Solutions négy szállítószalagos MiR100 robotot alkalmaz. A robotok a raktárban lévő szállítószalagokhoz kapcsolódnak, mely során felveszik az alkatrészeket és a gyártóterület 15 különböző állomására szállítják őket.

5. Raklapemelők: nagy tárgyak a raktárból a gyártásig történő szállítása esetén a nagy teherbírású AMR-ek átvehetik a raklapok mozgatását is. A testreszabott raklapemelőkkel és –állványokkal az AMR-ek a raktárban felvehetik, majd elszállíthatják és leadhatják a raklapokat, mindezt önálló módon, hatékony szállítási megoldást biztosítva. A legtöbb gyártóvállalat örül, ha a gyártás területén nem kell biztonsági kockázatot jelentő villás targoncákat használni, az AMR-ek pedig autonóm navigációjuknak köszönhetően biztonságos alternatívát nyújtanak, útjaik során el- és kikerülik az embereket és egyéb akadályokat.

A Stera Technologies egy MiR500-al szállít nehéz alkatrészeket a raktárból a gyártótér robotcelláihoz, így nincs szükség villástargoncákra a gyár területén.

Az anyagmozgatás gyártósorig vezető munkafolyamatainak automatizálására az autonóm mobil robotok tökéletes megoldást jelentenek. Függetlenül attól, hogy gyártóvállalatoknak nehéz tárgyakat, vagy kisebb részegységeket kell mozgatniuk, illetve, hogy teljesen automatizált és integrált, vagy egyszerűbb, félig automatizált megoldásokra van szükségük, a MiR rugalmas és alkalmazkodó mobil robotjai képesek lesznek megoldani a feladatot.