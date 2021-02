Már a futball is digitalizálódik

forrás: Prím Online, 2021. február 23. 15:20

Németország legsikeresebb futballklubja is csatlakozik azon nagyvállalatok sorához, amelyek valamilyen SAP termékkel növelik versenyképességüket. Az SAP SuccessFactors Employee Central rekord gyorsasággal történő bevezetése révén a munkaerőmenedzsment új szintre lép.

A szurkolók ritkán tekintenek rajongásuk tárgyára valódi profitorientált vállalkozásként. Márpedig Németország legeredményesebb futballklubja, a Bayern München is egy olyan nagyvállalat, melynek időről időre szervezeti fejlesztéseket kell végrehajtania. Mindig a sztárok vannak reflektorfényben, pedig a sikerek mögött egy összehangolt, szó szerint profi dolgozói csapat van, akik nap mint nap gondoskodnak róla, hogy a legjobb esélyekkel futhassanak ki a játékosok a pályára.

Az FC Bayern München AG több mint 1000 embert foglalkoztat világszerte. A dolgozók munkavállalói életciklusa a belépéstől a kilépésig ugyanolyan figyelmet érdemel, amilyen figyelemmel a játékosok igényeire van az egyesület. Ennek a folyamatnak a menedzselésére vezették be az SAP SuccessFactors munkaerő-menedzsment platformjának Employee Central modulját. Ráadásul a gyorsított, standard elemekből építkező bevezetéssel az SAP igazodott az ügyfél karakteréhez: a lehető leggyorsabban reagálni és cselekedni.

„Korábban egyedi fejlesztésű, a múltból ránk maradt rendszerekben folyt a munkaerő nyilvántartás hagyományos módon való vezetése.” – magyarázta az átállással kapcsolatban Jan-Christian Dreesen, az FC Bayern München AG elnökhelyettese. „Mostantól a HR-eseink valóban hivatásuk legszebb részeinek szentelhetik idejüket: stratégiai fejlesztések tervezésének a motiváció, a dolgozói hatékonyság, a képességfejlesztés területein.” Ezzel párhuzamosan számos részfeladatot automatizálnak, illetve önkiszolgáló appokkal egészítenek ki. Így például mobilon elérhető felületeken saját profiljukon jelezhetik szabadságukat, betegségüket, eszközigényüket az egyesület alkalmazásában lévők, a játékosoktól az irodistákig minden szervezeti egységben. Mindezekhez korábban HR-es munkatárs segítségére volt szükség.

Az SAP 2014 óta kiemelt, platinum partnere a Bayern Münchennek, a vállalat mind a sport-, mind az üzleti eredmények terén támogatja a klubot abban, hogy élen járjon. Ennek köszönhetően 2020-ra új alapokra került a szurkolói élmény menedzsment is az SAP Customer Experience és CRM rendszerei segítségével. Körülbelül 250 különböző paramétert tartanak nyilván egy-egy rajongóról, így testreszabott marketinggel tudnak célozni a születésnapi figyelmességektől a meccs közbeni merchandising ajánlatokig mindent, a rendelkezésre álló készletek valós idejű nyomonkövetése mellett. Az SAP Analytics Cloud ugyanis lehetővé teszi az ügyféladatok átfogó elemzését egyetlen kattintással. Az intelligens digitális megoldások bevezetésével a Bayern jelentősen növelni tudta a jegyeladásokon kívüli bevételeit, és százezres nagyságrendben épített rajongó adatbázist világszerte. Ráadásul a feliratkozások, rendelések, jegyfoglalások, és a kapcsolódó utazási, szállás, ellátás és ajándék ajánlatok kiterjesztése és értékesítése teljesen automatizált módon folyik. Ma már a klubtagok az adataik frissítését is önállóan intézhetik a klub felületein, ami nem lebecsülendő mértékben takarított meg munkaórákat a klub dolgozóinak: csak a tavalyi év során mintegy 160 ezer tétel frissült a rajongói adatbázisban, noha korábban 50 különböző informatikai rendszer megléte mellett is manuálisan kellett kiszolgálni a rajongótábort.

Az SAP-vel meglévő együttműködésnek lett új mérföldköve a dolgozói élménymenedzsment felhőalapú, helytől függetlenül globálisan nyomon követhető rendszerének bevezetése.