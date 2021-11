Kiváló ötletekkel indult az ország egyik leginnovatívabb startup versenye

forrás: Prím Online, 2021. november 24. 11:16

Lezárult az országos Ideathon 4.0 by K&H verseny első fordulója: a hétvégén volt az első győri megmérettetés, amelyen a FoxToy gyerekjátékok cseréjét IT logisztikai módon támogató platformjának pályázata lett a befutó. Az Ideathon 4.0 by K&H célja, hogy a csapatok az innovációra és a fenntarthatóságra fókuszáló bankoláson túli szolgáltatásokra tegyenek javaslatokat.

A hétvégén negyedik alkalommal rendezték meg az Ideathon 4.0. by K&H ötletversenyt Győrben, amely az országos ötletbörze első fordulója volt. Az eseménysorozat az innovációra, a fenntarthatóságra és a bankoláson túli szolgáltatásokra koncentrál, de más területekre is kidolgozhattak szolgáltatásokat a csapatok.

A győri fordulóban kiváló ötletekkel találkozott a zsűri

A FoxToy csapat a fenntarthatóság jegyében IT logisztikai platformot mutatott be, ahol a megunt, felhalmozott gyerekjátékok könnyedén új gazdára találhatnak. Az E-kórelőzmény pályázata a kórtörténet digitalizálásáért, átláthatóbbá tételéért hozna létre applikációt orvosok számára, a MoneyMonkey pedig a pénzügyi tudatosságot támogató kártyajátékban látna fantáziát. A Start it @K&H különdíjat a Milestone nevű csapat nyerte, mely a pénzügyi tudatosság témájában rukkolt elő egy megoldással. A csapat tervezett applikációja egy banki apphoz kapcsolódna, mely segítségével előre meghatározott célokban segítene, hogy pénzügyileg tudatosabban, egyszerűbben és gyorsabban érhessük azt el, heti megtakarítással úgy, hogy folyamatosan vizsgálja és elemzi a kiadásokat.

“Azért lett az innováció, a fenntarthatóság és a bankoláson túli szolgáltatás az idei verseny témája, mert a K&H stratégiájában ezek a területek is a fókuszban vannak. Célunk, hogy a pénzügyeinket és azok intézését is jövőbiztossá tegyük” – emelte ki Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője. A győri fordulóról szólva a szakember hozzátette: “Kiváló pályamunkák érkeztek, a legjobbakat pedig érdemes lehet továbbgondolni és működőképes vállalkozássá alakítani. A sikeres vállalkozást nem csak az üzleti eredményei határozzák meg, hanem az is, ahogyan hozzájárul a közösség igényeihez.” – árulta el Németh Balázs.

„Egy sikeres, új vállalkozás alapja a versenyképes ötlet megtalálása. Ebben, a nulladik lépésben igyekszünk minden támogatást megadni ahhoz, hogy a kiindulási probléma vajon tényleg kellően fájdalmas pontra tapint-e rá. Ha a kezdeti hipotéziseinket sikerül alátámasztani, akkor már lehet megoldási koncepciókat gyártani. Az Ideathon ötletgazdái és résztvevői pontosan innen indultak és 48 óra leforgása alatt végigjárták a problémakutatás, ötletgyártás és prototípus építés szakaszait, mely eredményeit végül szakértő zsűri előtt prezentálták is. Az Ideathon alapítójaként hiszek abban, hogy a kezdetleges ötletekkel rendelkező startupperek számára is teret és eszközöket kell biztosítanunk ahhoz, hogy megerősödhessenek és a helyes utat megtalálva a jövő nagy vállalkozásaivá fejlődhessenek.” – erősített rá Molnár Pál, az Ideathon alapítója és főszervezője.

Az Ideathon 4.0 by K&H folytatódik: a második és harmadik körben, 2022-ben egy online eseménysorozat indul, ahol az ötletek alapján a csapatok megismerkedhetnek a piackutatással, üzleti modell építéssel is, illetve a konkrét ötletkidolgozás után befektetők előtt is bemutathatják elképzeléseiket és a tervek üzleti oldalát is megvizsgálja a zsűri.