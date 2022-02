Már Google Pay-jel is fizethetnek a CIB-es Mastercard kártyabirtokosok

forrás: Prím Online, 2022. február 3. 18:35

A CIB Bank és a Mastercard együttműködésének köszönhetően immár az androidos okostelefon-felhasználók is fizethetnek a mobiljukkal vagy akár az okosórájukkal a Google Pay szolgáltatás segítségével. Ez újabb mérföldkövet jelenthet a készpénzmentesség felé vezető úton, és további lökést adhat a mobilfizetéses tranzakciók térhódításának. A CIB Bank valamennyi Mastercard kártyabirtokosnak biztosítja a Google Pay használatát, függetlenül attól, hogy milyen típusú készülékön fut Android operációs rendszer.

Gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb lehet mostantól a fizetés az üzletekben, illetve a webshopokban az okostelefonok vagy a viselhető eszközök, így például az okosórák segítségével. A CIB Bank és a Mastercard fejlesztésének köszönhetően a Google Pay Wallet funkciója február 1-től válik elérhetővé a lakossági ügyfelek, valamint a kis- és középvállalati szegmens számára a Széchenyi Kártya, illetve az Agrár Széchenyi Kártya tulajdonosok is digitálizálhatják saját plasztikjaikat az online fizetési rendszerbe.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt az okostelefonos, illetve okosórás, érintésmentes fizetési tranzakciók aránya, ezt mi sem tükrözi jobban, minthogy a CIB Bank Google Pay-t használó ügyfelei közül ma már 4 százalék él rendszeresen az érintésmentes mobilfizetés lehetőségével. Az okostelefonos mobilfizetést használó emberek – a tapasztalatok szerint – gyakrabban fizetnek digitálisan és kisebb összegű tranzakciók esetében is mellőzik a készpénz használatát. Ez hasznos a kereskedőnek, a vásárlónak és nem utolsó sorban nemzetgazdasági szempontból is előnyös, hiszen a készpénzmentesség jelentős gazdaság fehérítéssel jár.

A bejelentés egy újabb mérföldkő a készpénzmentesség felé vezető úton, és az, hogy immár a Mastercard kártyák és az Android operációs rendszert futtató készülékek esetében is vásárolhatnak az ügyfelek ezzel az egyszerű, kényelmes és biztonságos fizetési módszerrel, határozott lendületet adhat a digitális tranzakciók további növekedésének.

A Google Pay Wallet bevezetése jól példázza a CIB Bank elkötelezettségét a digitális pénzügyek iránt. A vállalat már az elmúlt években is olyan innovatív pénzügyi szolgáltatások bevezetésében volt az első – vagy járt az elsők között – a magyar piacon, mint a teljesen online, illetve mobilalkalmazáson keresztüli számlanyitás, a digitális jelzáloghitel-igénylés, vagy éppen a teljeskörű szolgáltatásokat nyújtó mobil app bevezetése.

„A mindennapi pénzügyek egyre nagyobb része költözik át az okostelefonokra. Ügyfeleink nyitottak az új technológiák és azok használata iránt, mi pedig azzal támogatjuk őket, hogy az elsők között vezetjük be a legmodernebb szolgáltatásokat. Ha minden mobiltárca-megoldást számba veszünk, akkor ügyfeleink 17 százaléka használja ezeket, vagyis, közel járunk ahhoz, hogy elmondhassuk: minden ötödik CIB-ügyfél a mobilját is használja fizetéskor. Ez nemcsak a készpénzmentesség, de a fenntarthatóság felé vezető úton is egy fontos állomás” – mondta a bevezetés kapcsán Mónus Anita Éva a CIB Bank Bankkártya Üzletfejlesztés vezetője.

„Nagyon örülünk, hogy mostantól a CIB Bank Mastercard kártyabirtokosai is élhetnek a Google Pay adta lehetőségekkel. A mobilfizetés népszerűsége töretlen a magyar felhasználók körében, sőt, egyre többen választják ma már ezt a megoldást a készpénz és a hagyományos plasztik kártyák helyett is. Éppen ezért is jelentős a CIB Bank mostani lépése, hiszen több ezer ügyfél számára nyílik meg a lehetőség, hogy a legegyszerűbb fizetést válassza, a Mastercardtól megszokott magas biztonság mellett.” – mondta Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A Google Pay Wallet funkciója minden CIB által kibocsátott bankkártyával igénybe vehető, a CIB Mobilapp-on keresztül a kártyák digitalizációja egyszerű, percek alatt elintézhető folyamat. Az érintésmentes mobilfizetés élményéhez csupán olyan okostelefonra van szükség, amely rendelkezik beépített NFC-chippel – a mai telefonok döntő többsége már ilyen –, illetve fontos technikai feltétel, hogy a telefonon be legyen állítva a jelszavas, jelkódos, vagy a biometrikus azonosítás és az automatikus képernyőzár funkció is.