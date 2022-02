Új kommunikációs igazgatóval és csapattal erősít a Schneider Electric

forrás: Prím Online, 2022. február 4. 12:34

Tengelits András tölti be a Schneider Electric újonnan létrehozott kommunikációs igazgatói posztját. A média és kommunikációs területen több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember egy most felállított csapattal dolgozik az energiamendzsment és automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat magyarországi kommunikációjának megerősítésén.

Tengelits András több mint 10 évig dolgozott különböző televízióknál, és aktív szerepet vállalt két hírszerkesztőség létrehozásában is. Pályafutását 2011-től az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál folytatta (ÁNTSZ), ahol kezdetben sajtóreferensként dolgozott, 2014-től 2016-ig pedig teljeskörűen irányította a szervezet kommunikációját. Dolgozott Brüsszelben, az Európai Bizottság Információs Társadalom és Média Főigazgatóságán, ahol az EU kiemelt kutatási projektjéhez állította össze a közösségi médiás kommunikáció alapjait.

Ezt követően ügynökségi oldalon folytatta karrierjét 2016-2020-ig, a többi között olyan ügyfelekkel dolgozott, mint az Apollo-Vredestein, az E.ON, a L’Oréal, a Chio és az ALDI. Mielőtt a Schneider Electrichez érkezett a nonprofit szektorban próbálta ki magát, marketing és kommunikációs igazgatóként kiemelt uniós projektekhez kapcsolódóan dolgozott ki társadalmi felelősségvállalásra épülő stratégiát egy 25 fős csapatot irányítva.

„A Schneider Electric az elsők között ismerte fel, hogy az üzleti működés egy új világ küszöbén áll, amely egyensúlyra törekszik a profittermelés, illetve a belső és külső értékteremtés között. Én magam is mindig olyan kihívásokat keresek, ahol megtalálhatom szerepem abban az izgalmas változásban, amit az üzleti működés átalakulása, a társadalom számára is hasznos tevékenység jelent. A Schneider Electricnél éppen az a legfantasztikusabb, hogy magának az üzletnek ez az értelme: megoldásaink a jövő és már a jelen fenntarthatósági, energiamenedzsment kihívásaira kínálnak megoldást” – mondta el Tengelits András.

„A budapesti központunk mellett négy gyárunk, régiós feladatokat ellátó logisztikai központunk is van Magyarországon és összesen mintegy 2000 embernek adunk munkát. Ezek a számok is mutatják, hogy milyen komoly a hazai jelenlétünk és úgy érezzük fontos, hogy megmutassuk a nagyobb nyilvánosságnak is, hogy miért dolgozunk, mik a célkitűzéseink, hogyan tudunk úgy üzletet teremteni, hogy közben aktívan teszünk a fenntarthatóságért. Ezért döntöttünk úgy, hogy megerősítjük a vállalati kommunikációnkat, és nagy örömmel köszöntöm nálunk Andrást, aki az újonnan létrehozott csapatával ezen dolgozik majd” – jelezte az új kommunikációs igazgató kinevezése kapcsán Veres Zsolt, a Schneider Electric Zrt. vezérigazgatója.