A Check Point Software teszi biztonságossá az új Intel Pathfinder for RISC-V Platformot

forrás: Prím Online, 2022. szeptember 5. 09:55

A Check Point Software Technologies Ltd., a cyber-biztonsági megoldásokat szállító vállalat új együttműködést indított az Intel Corporation-nel. A Check Point Quantum IoT Protect elérhetővé válik az Intel IoT-eszköz fejlesztők számára létrehozott új platformján, az Intel Pathfinder for RISC-V-n.

A cyberbiztonság rendre csak utólag merül fel az IoT-eszközök, mint például az IP-kamerák, routerek, HVAC-rendszerek, orvosi eszközök fejlesztésekor. Ennek oka, hogy mivel korlátozott feldolgozási sebességgel és tárhellyel bírnak, kevés hely marad a hagyományos biztonsági software-ek számára. Ugyanakkor az IoT-eszközök régebbi operációs rendszereket futtatnak, amelyeket nem lehet javítani, gyenge vagy alapértelmezett jelszavakat használnak, és nem ellenőrzik a biztonsági problémákat. Sajnos a cyberbűnözők ezeket a sérülékeny IoT-eszközöket veszik célba és használják a vállalati hálózatba való bejutáshoz. A hálózatba bejutva, érzékeny szellemi tulajdonokhoz és adatokhoz férhetnek hozzá, amiket kártékony és zsaroló programok segítségével ki tudnak használni.

Miri Ofir, a Check Point kutatásért és fejlesztésért felelős igazgatója elmondta: „A cybertámadások száma és kifinomultsága egyre nő. Soha nem volt ilyen fontos az IoT-eszközök fejlesztői számára a cyberbiztonság előtérbe helyezése, nem csupán a versenyelőny vagy az újonnan megjelenő szabályozások miatt, hanem azért is, hogy a végfelhasználók számára vállalati szintű biztonságot és nyugalmat tudjanak nyújtani. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minket választottak az Intel Pathfinder biztonságának erősítése kapcsán és várjuk azon új termékek megjelenését, melyek fejlesztésekor a mi biztonsági eszközeinket fogják használni.”

Az Intel Pathfinder for RISC-V egy új platform az SoC (system on a chip – rendszer egy chipen) tervezők és rendszer software fejlesztők számára az új IoT termékek létrehozásakor. A Check Point Quantum IoT Protect-nek a platformon való elérhetősége lehetővé teszi, hogy az IoT-eszközök gyártói már a termék életciklusának elején a legkorszerűbb biztonsági megoldást tudják integrálni. A Check Point Quantum IoT Protect with Nano Agent technológia egy beágyazott, működés közben alkalmazható védelmi megoldás, melyet arra terveztek, hogy valós időben azonosítsa be és védje ki a kifinomult támadásokat, de akár a nulladik-napi sérülékenységeket is fel tudja ismerni. A Check Point IoT Nano Agent technológia az IoT-eszköz teljesítményére való hatás nélkül nyújt 100%-os védelmet a firmware számára, beleértve a harmadik féltől származó összetevőket is.

Vijay Krishan, az Intel RISC-V Ventures vezérigazgatója a következőket mondta: „az Intel Pathfinder for RISC-V a RISC-V adoptálásának felgyorsítása, valamint a nyílt-forráskódon és szabványokon alapuló jövőkép szellemében kialakuló ökoszisztéma iránti elkötelezettségünket reprezentálja. Fontosnak tartottuk, hogy ez a legkorszerűbb biztonsági megoldásokkal történjen, ezért a Check Point-tal működünk együtt.”